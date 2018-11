münchen.tv: Chefredakteur übergibt sein Amt

München (ots) - Jörg van Hooven, 61, seit 2005 Chefredakteur undProgrammchef bei münchen.tv scheidet in diesen Funktionen auf eigenenWunsch bis spätestens zum 01.04.2019 aus.Er war zuvor unter anderem Chefredakteur bei ProSieben, SAT1 undTV.Berlin.van Hooven: "Nach über 40 Jahren Fernseharbeit, davon über 25Jahre als Chefredakteur, möchte ich mich jetzt ausschließlich aufmeine Sendung "Menschen in München" konzentrieren."Jörg van Hooven steht für verlässliches, seriöses undglaubwürdiges Fernsehen. Als Moderator der beiden Formate"Stadtgespräch" & "Menschen in München" moderierte er bis heute über1300 Sendungen."Seine Entscheidung, nach über 14 Jahren die Chefredaktion vonmünchen.tv an seinen Nachfolger zu übergeben, bedauern wir sehr.Gemeinsam mit Jörg van Hooven werden wir unseren neuen Chefredakteursuchen", erklärt Geschäftsführer Horst Rettig.van Hooven: "Es war eine aufregende und spannende Zeit in derChefredaktion von münchen.tv. Unsere Erfolge waren möglich, weil ichein beeindruckendes Team hinter mir hatte, das mit Leidenschaft undKompetenz unser Programm mitgestaltet. Ich bin stolz und dankbar,eine solche Mannschaft geführt zu haben".Der neue münchen.tv-Chefredakteur wird Anfang kommenden Jahressein Amt übernehmen.Pressekontakt:info@muenchen.tvOriginal-Content von: München Live TV Fernsehen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell