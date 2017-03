"der moscheereport" mit Constantin Schreiber auf tagesschau24: islamisches Leben in Deutschland transparenter machen / Start: Montag, 27. März, 21.15 Uhr

Hamburg (ots) - Es ist eine Schwelle, die nur wenige Deutscheüberschreiten: die in eine der zahlreichen Moscheen in unserem Land.Sie sind für die meisten von uns eine fremde Welt: Wer predigt dort?Wer geht dorthin? Was wird dort gepredigt? Und welche Rolle spielenMoscheen bei der Integration von Muslimen in die deutscheGesellschaft? tagesschau24 möchte darauf Antworten geben - undschickt deshalb Moderator Constantin Schreiber in islamischeGotteshäuser, um zu erfahren, was dort stattfindet.Die Sendung "der moscheereport" dokumentiert Freitagspredigten undübersetzt sie aus dem Arabischen oder Türkischen ins Deutsche. Damitwerden diese Predigten erstmals für ein deutschsprachiges Publikumverständlich und nachvollziehbar. Constantin Schreiber fragt dieImame, was sie damit aussagen wollen, und diskutiert die Inhaltekritisch mit Islamwissenschaftlern und Experten. "der moscheereport"will einen Beitrag dazu leisten, islamisches Leben in Deutschlandtransparenter und verständlicher zu machen, unterzieht diegepredigten Inhalte aber auch einem kritischen Diskurs.Die erste Folge der dreiteiligen Sendereihe am Montag, 27. März,um 21.15 Uhr auf tagesschau24 führt Constantin Schreiber in dieAl-Nour-Moschee im Hamburger Stadtviertel St. Georg. Diskussionsgästeim Studio sind Daniel Abdin, Vorsitzender der IslamischenGemeinschaften in Hamburg, und Prof. Susanne Schröter, Leiterin desFrankfurter Forschungszentrums Globaler Islam.Die beiden weiteren Ausgaben von "der moscheereport" laufen amMontag, 24. April, und Montag, am 22. Mai, ebenfalls um 21.15 Uhr.Begleitet wird das crossmedial angelegte Projekt bei tagesschau.deund auf der facebook-Seite der Tagesschau.Foto: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell