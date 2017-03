Hamburg (ots) -Morgen kommt F MAG, das neue Magazin von Gruner + Jahr, auf denMarkt. Das Gesellschafts- und Lifestyle-Magazin für junge Frauenerscheint in der BRIGITTE-Gruppe und ist eine Entwicklung vonSchülerinnen der Henri-Nannen-Journalistenschule. Der Verlag setztdamit seine Innovationsstrategie fort und fördert gleichzeitigjournalistische Nachwuchstalente. Das Heft vertritt eine emanzipierteHaltung - bei gesellschaftlichen und politischen Themen, Beziehungen,Mode, Beauty und Kultur."Politik, Sex und Lametta", das steht nicht nur auf dem Cover, essteckt auch im Heft: Die Titelgeschichte "Heul nicht, mach doch!"hält an zu gesellschaftlichem Engagement, verwandelt den innerenSchweinehund in Tatendrang und gibt viele Inspirationen. ImPolitik-Teil antworten die jüngsten Fraktionsmitglieder desBundestags auf Fragen, die sie sonst nicht gestellt bekommen. DasSex-Ressort beleuchtet das Thema Abtreibung aus Vaterperspektive undnimmt ungewöhnlichen Sex-Fantasien ihren Schrecken. Im RessortLametta geben Dragqueens Schminktipps und beim Kochen wird es heißund fettig, wenn die Redaktion frittiert. Die Texte sind ehrlich, oftklug und manchmal albern.Vier Absolventinnen der Henri-Nannen-Journalistenschule haben FMAG entwickelt: Sara Schurmann, Gina Nicolini, Wiebke Harms undAstrid Hansen. Von Beginn an beteiligt waren außerdem dieBildredakteurin Michaela Stout und Artdirektorin Imke Jurok.Unterstützt wurden sie von Andreas Petzold, Herausgeber STERN, undBrigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE und BARBARA.Sara Schurmann, Redaktionsleitung F MAG: "Uns fehlte ein Magazin,das Politik und Mode vereint, ebenso wie Karriere- undBeziehungsthemen - und alles mit einer emanzipierten Haltungbehandelt. So entstand die Idee zu F MAG. Wir freuen uns sehr, dasswir mit Gruner + Jahr das Magazin entwickeln und es nun an den Kioskbringen konnten."Andreas Petzold, Herausgeber F MAG: "Gruner + Jahr hat es sichunter anderem zur Aufgabe gemacht, junge Nachwuchstalente imJournalismus zu fördern. Wir beweisen nun einmal mehr, dass wir hierLust auf neue, kreative Ideen haben. Mir persönlich hat es viel Spaßgemacht, dieses spannende Projekt zu begleiten."Brigitte Huber, Beraterin F MAG: "F MAG bereichert denFrauenzeitschriftenmarkt, denn die Haltung, die das Magazin vertritt,ist unverblümt, stark und authentisch. Viele Themen bekommen in F MAGeine neue Perspektive und machen das Magazin zur Inspiration."F MAG erscheint zunächst einmalig und ist ab morgen für 2,50 Euroim Handel erhältlich. Der Heftumfang beträgt 156 Seiten, dieDruckauflage liegt bei 100.000 Exemplaren.Pressekontakt:Tamara KiesergPR/Kommunikation F MAGGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.f-mag.netwww.facebook.com/FMaggiesOriginal-Content von: Gruner+Jahr, F MAG, übermittelt durch news aktuell