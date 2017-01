moove und Sony Lifelog machen mobil

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Mannheim (ots) - Es ist soweit: Für alle Gesundheits- undLaufbegeisterten wird nun auch Lifelog von Sony in das mooveGesundheitsportal der vitaliberty integriert. Nutzer derintelligenten Android-App Lifelog können ab sofort ihre täglichzurückgelegten Schritte und Laufdistanzen problemlos an das moovePortal übertragen und behalten so ihre Fitnessziele und Fortschrittestets im Blick.Aktivitätsdaten für die persönliche FitnessDer stressige Arbeitsalltag führt leider oft dazu, dass Bewegungviel zu kurz kommt. Um Mitarbeiter zu einem aktiveren Lebensstil undmehr Gesundheitsbewusstsein zu motivieren, sind immer wieder neueIdeen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement gefragt. Nebenindividuellen, digital unterstützen Gesundheitsprogrammen aus denBereichen Fitness, Ernährung und Stressmanagement setzt derMannheimer BGM-Anbieter vitaliberty zunehmend auch auf den Einsatzvon Trackingtools und Wearables. Gemessene Aktivitätsdaten könnenautomatisch an das persönliche Profil im moove Gesundheitsportalübertragen werden und schaffen so ein Bewusstsein für das eigeneGesundheitsverhalten. Durch die Verbindung mit Elementen aus demBereich Gamification werden Mitarbeiter, im Rahmen sogenannterChallenges, zudem ganz spielerisch dazu motiviert sich mehr zubewegen.Mit einem starken Partner am Puls der ZeitAb sofort können nun auch Aktivitäten aus der Sony Lifelog-App mitmoove synchronisiert werden. Lifelog ist mit allen Android Geräten abVersion 4.4 nutzbar und kostenlos bei Google Play verfügbar. AlsAktivitätstracker können entweder ein entsprechendes Smartphone mitAccelerometer oder ein Sony SmartWear-Gerät verwendet werden. "Wirsind immer bestrebt, relevante Marktentwicklungen zu verfolgen, neueTools und Trends in unserem Portal zu integrieren und führen dazuregelmäßig Nutzerbefragungen durch. So konnten wir dem Wunsch vielerUnternehmen und Nutzer nachkommen und seitens unsererEntwicklerabteilungen die Anbindung an Lifelog realisieren. Sony istfür die vitaliberty ein wichtiger Technologiepartner mithervorragender Produktpalette, was sich bei Design, Lifestyle undFunktionalität widerspiegelt", so Harald Holzer, Geschäftsführer dervitaliberty GmbH.Auch für Sony Mobile Communications ist die Kooperation mitvitaliberty ein wichtiger Schritt in den Markt der digitalenbetrieblichen Gesundheitslösungen. Marc Thom, Senior BusinessDevelopment Manager der Sony Mobile, äußert sich erfreut über dieZusammenarbeit: "Sony Mobile verfügt über langjährige Erfahrung beimobilen Kommunikationsinstrumenten, ob als Hard- oder Software. DieKooperation mit vitaliberty erschließt noch mehr Menschen den Zugangzur spielerischen Begleitung des Tages, um persönliche Gesundheits-und Fitnessziele zu erfüllen."Hoher Datenschutz: Das Must-have im digitalen BGMGerade wenn es um die Verwendung von sensiblen Gesundheitsdaten imbetrieblichen Kontext geht, spielt der Datenschutz und die Anonymitätder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. Mitdem Ansatz "Privacy by Design" übererfüllt vitaliberty die deutschenDatenschutzrichtlinien. Egal ob ein Teilnehmer mit seinenaufgezeichneten Aktivitäten auf sein ganz persönliches Fitnesszielhinarbeiten möchte oder ob er im Rahmen der moove Challengesgemeinsam mit den Kollegen gegen andere Teams antritt, es wird stetssichergestellt, dass personenbezogene Daten unter keinen Umständen anDritte, wie Krankenkassen oder den Arbeitgeber gelangen können.Challenges als Erfolgsfaktor für betriebliche GesundheitsprogrammeDie große Resonanz auf die Corporate Health Challenge, die 2016erfolgreich gestartet ist und wo die Nachfrage für 2017 schon jetztdie Erwartungen überschreiten, zeigt: Motivation ist der Schlüssel zuguten Teilnahmequoten im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Geradebei diesen Aktionen steht der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Sostartet am 27. März 2017 die zweite Corporate Health Challenge, beider Teams aus ganz Deutschland gegeneinander antreten. Insgesamt achtWochen dauert der Wettstreit, bei dem die Läuferinnen und Läufer ihretäglichen Schritte mit dem Smartphone oder einem Fitness-Trackeraufzeichnen und an die moove App von vitaliberty übertragen. Nichtjeder muss dabei der beste Läufer sein, Mitmachen zählt undvielleicht kommt so auch mehr Schwung in den Alltag.Anmeldung und weitere Informationen unter:www.corporate-health-challenge.deBildmaterial und Downloads unter: http://ots.de/DxHnMÜber die vitaliberty GmbH:Die vitaliberty GmbH mit Sitz in Mannheim gehört zur vitagroup undzählt zu den führenden Unternehmen im Bereich des BetrieblichenGesundheitsmanagements. vitaliberty unterstützt Unternehmen dabei,die Motivation, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeiternzu fördern und leistet mit individuellen Gesundheitslösungen undinnovativen Geschäftsmodellen einen wesentlichen Beitrag zurunternehmerischen Wertschöpfung. 