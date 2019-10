Mit modernen Thermostaten Heizkosten senken / mechanische Thermostate nach spätestens 15 Jahren prüfen / elektronische Thermostate als günstige Alternative / 10 Prozent Ersparnis möglich (FOTO)

Berlin (ots) -Um ihre Heizkosten zu senken, sollten Verbraucher ihre Thermostateprüfen. Darauf weist die Kampagne "Meine Heizung kann mehr"(www.meine-heizung.de) der gemeinnützigen Beratungsgesellschaftco2online hin.Thermostate sind an fast allen Heizkörpern angebracht und habengroßen Einfluss auf den Heizenergieverbrauch. Mit der Zeit nutzensich mechanische Thermostatventile ab. Sie lassen sich nur nochschwer bewegen oder die Heizkörper bleiben konstant heiß. Dann regelnsie die Raumtemperatur nur noch ungenau oder gar nicht mehr.Spätestens nach 15 Jahren sollten sie daher überprüft und eventuellausgetauscht werden. Welche Thermostate geeignet sind, zeigt einOnline-Rechner auf www.meine-heizung.de/thermostate.Mit modernen Thermostaten Geld sparen und CO2 vermeidenElektronische oder smarte Thermostate können eine Alternative zumechanischen Thermostaten sein - und sind auch für Mieter geeignet.Sie steigern den Komfort und erleichtern das Energiesparen. Bis zu 10Prozent pro Jahr können die Heizkosten damit sinken. Das entspricht- in einer durchschnittlichen Wohnung etwa 70 Euro und 270 kg CO2.- in einem Einfamilienhaus rund 135 Euro und 460 kg CO2.Für mehr Komfort sorgen smarte oder elektronische Thermostate,indem Sie automatisch reagieren: zum Beispiel durch Herunterregelnbei zum Lüften geöffneten Fenstern oder beim Verlassen des Haushalts.Außerdem können einzelne Räume, wie beispielsweise das Badezimmer amMorgen, gezielt vorgeheizt werden, ohne dass der Heizkörper dauerhaftheizt.Einfache elektronische Thermostate kaum teurer als mechanischeBei den Kosten gibt es fast keinen Unterschied mehr zwischenmechanischen und einfachen elektronischen Thermostaten: Mechanischegibt es im Baumarkt ab etwa 8 Euro, elektronische ab 10 Euro. SmarteThermostate mit weiteren Funktionen und App-Steuerung kosten deutlichmehr. Dennoch rechnen sie sich im Schnitt innerhalb von vier bis achtJahren, wie Beispiele auf www.meine-heizung.de/smart zeigen. Einfacheelektronische Thermostate können sich sogar schon nach ein bis zweiJahren amortisieren.Mit mechanischen Thermostaten Heizkosten senkenAuch mit funktionierenden mechanischen Thermostaten lassen sichdie Heizkosten senken - wenn sie richtig bedient werden. EinigeVerbraucher wissen allerdings nicht, wie das geht. Weit verbreitetist zum Beispiel die Annahme, dass der Raum schneller warm wird, wenndas Thermostat auf der höchsten Stufe steht. Stattdessen wird jedochnur länger geheizt. Besser ist es, direkt die Wunschtemperatureinzustellen: zum Beispiel Stufe 3 für etwa 20 Grad, Stufe 4 für etwa24 Grad oder eben dazwischen. Vor dem Lüften, nachts und beiAbwesenheit sollten die Thermostate heruntergedreht werden.Hinweis für die Redaktionen:Das beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe("www.co2online.de | Julia Axmann") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Gleiches gilt für diesethematisch passenden Infografiken:- So bedienen Sie Ihr Heizungsthermostat richtig | Quelle:www.meine-heizung.de- So funktioniert ein Thermostatventil | Quelle:www.meine-heizung.deDiese und weitere Infografiken sowie druckfähiges Bildmaterialgibt es auf www.meine-heizung.de/presse.Über "Meine Heizung kann mehr" und co2online"Meine Heizung kann mehr" (https://www.meine-heizung.de) ist eineKampagne der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. DieOstfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften istwissenschaftlicher Partner. Gemeinsam mit einembranchenübergreifenden Netzwerk - mit Partnern aus Verbänden,Wirtschaft und Fachmedien - werden Verbraucher über persönlicheEffizienzpotenziale informiert und motiviert, diese zu nutzen.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(https://www.co2online.de) setzt sich dafür ein, den klimaschädlichenCO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. Unterstützt wird co2online vonder Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowiePartnern aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Kontakt:Moritz Steinbeckco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 36 99 61 - 14Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: moritz.steinbeck@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell