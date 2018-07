moccamedia: Deutschlands innovativste Mediaagentur zum Innovationsführer 2018 gewählt (FOTO)

Trier/Wien/Solothurn (ots) -moccamedia erhält als deutschlandweit einzige Mediaagentur dierenommierte Auszeichnung "Innovationsführer 2018" im Rahmen des TOP100-Wettbewerbs. Damit konnte sich die Trierer Agentur gegen 3.800Interessenten durchsetzen. Der Wissenschaftsjournalist RangaYogeshwar, Mentor des Wettbewerbes, ehrte die moccamedia VorständeCornelia Lamberty und Patrick Becker als Vertreter einer derinnovativsten Firmen des deutschen Mittelstandes. In einemunabhängigen Auswahlverfahren und einer Analyse durch Prof. Dr.Nikolaus Franke überzeugte das Unternehmen mit seinem besonderenInnovationsklima und wurde mit der Bestnote A+ geratet.3.800 Interessenten, 471 Bewerber, sechs Preisträger ausRheinland-Pfalz und nur eine Mediaagentur deutschlandweit - das istdas Ergebnis des 25. Wettbewerbs TOP 100, der die innovativstenUnternehmen des deutschen Mittelstandes auszeichnet. Die moccamediaAG, spezialisiert auf regionale abverkaufsorientierte Mediaplanung,ist diese eine Mediaagentur, die sich durch eine besonders hoheInnovationskraft auszeichnet. Das ergab die Analyse deswissenschaftlichen Leiters von TOP 100, Professor Dr. Nikolaus Frankevon der Wirtschaftsuniversität Wien.Im Rahmen des TOP 100-Wettbewerbs wurde die Innovationskraft derteilnehmenden Unternehmen wissenschaftlich untersucht. ImAnalysefokus standen dabei sowohl die bereits realisiertenInnovationserfolge als auch die professionelle Ausgestaltung desInnovationsmanagements. In die Auswertung flossen in fünf Kategorienweit über 100 Indikatoren ein. Dabei bewertete das wissenschaftlicheTeam das Innovationsmanagement der moccamedia AG insgesamt mit A+(Durchschnitt TOP 100 A-). "Das Rating "A" wird nur an Unternehmenvergeben, die über ein auch im internationalen Maßstab ungewöhnlichprofessionelles Innovationsmanagement verfügen. Unternehmen mitdiesem Rating gehören zur Exzellenz des Mittelstandes und setzenMaßstäbe", so Prof. Dr. Franke. moccamedia weist in allenBenchmark-Kategorien bessere Bewertungen als der Durchschnitt der TOP100 auf.Im Umfeld der Mediaagenturen, deren Kerngeschäft die Erstellungcrossmedialer Mediapläne ist, ist moccamedia ein Exot. So gehört dieTrier Agentur laut RECMA-Studie seit Jahren zu den umsatzstärkstenDeutschlands, ist aber im Gegensatz zur Konkurrenz nach wie vorunabhängig und inhabergeführt und nicht einer internationalen Gruppezugehörig. Das Erfolgsgeheimnis: Sich nie mit Standardszufriedengeben. Schon vor knapp 30 Jahren fiel moccamedia, damalsnoch als One-Women-Show mit der jetzigen VorstandsvorsitzendenCornelia Lamberty, durch innovative Lösungen für seine Kunden auf.Den Werbedruck gezielt in die einzelnen Verkaufsgebiete zu lenken,war damals als Herangehensweise komplett neu. Heute sorgen circa 180Mitarbeiter an den fünf Standorten für immer wieder neue Impulse.Dafür hat Cornelia Lamberty ein gutes Innovationsklima geschaffen undein Innovationsgremium gegründet, das sich aus Mitarbeiternverschiedenster Fachbereiche zusammensetzt. Dieses prüft und bewertetIdeen auf Machbarkeit. "Es entspricht unserem Selbstverständnis, dasswir unseren Kunden immer nur die besten Lösungen anbieten. Das heißtaber auch im Umkehrschluss, dass wir immer einen Schritt voraus sind,neue Wege beschreiten und auch quer und um die Ecke denken müssen, umungewöhnliche und aussichtsreiche Maßnahmen anbieten zu können",erklärt Cornelia Lamberty. Viele Ideen wurden erfolgreich umgesetztund sind jetzt schon etabliert wie zum Beispiel der "QuickBooster",der punktuell Verkaufsgebiete mit Onlinewerbemitteln flutet und sodie Kontaktdichte um ein Vielfaches erhöht, oder aber die"AppRocket", die bei Standortwechsel des Endkunden die relevanteVerkaufsstelle mit seinem individuellen Angebot auf den installiertenApps anzeigt.Manches Mal ist moccamedia in seiner Denke, in seinerInnovationsbegeisterung so schnell, dass der technische Fortschrittdamit nicht mithalten kann. Dann wandern Ideen in die Warteschleife,bis es eine erprobte, verlässliche technische Lösung für dieUmsetzung gibt. Denn, so Cornelia Lamberty: "Innovationen sind nurdann gut, wenn auch die Qualität stimmt. Wir streben nach Perfektionund liefern tagtäglich nur beste Performance. Das hat uns soerfolgreich gemacht und das schätzen unsere Kunden an uns."Agentur und Netzwerk moccamedia ist Spezialist für die Planungabverkaufsorientierter Mediamanöver® und Experte für regionaleFeinabstimmung. Die Mediaagentur wurde 1989 von der heutigenVorstandsvorsitzenden Cornelia Lamberty gegründet. Zu den Referenzenvon moccamedia zählen beispielsweise Volvo Deutschland, Nissan, VIAOutlets, Invesco und Ethenea. Heute sind mehr als 180 Mitarbeiter amHauptsitz in Trier und an den Standorten Köln, Frankfurt, Wien undSolothurn beschäftigt. Die moccamedia AG ist mit ihren Töchternmoccatactic, moccamotion und moccabirds Teil der Dietz-Gruppe, zu deraußerdem socoto (Marketing-Management-Systeme), Pronomen (PR),Endmark (Benennungsmarketing) und markenmut (Werbung) gehören.Pressekontakt:PRONOMEN Public Relations und Produktkommunikation GmbH & Co. 