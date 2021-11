mobivention: Launch der Corona 3G-Regel App für Arbeitgeber / Bundestag beschließt 3G-Regel am Arbeitsplatz - mobivention stellt App dazu bereit

Köln (ots) -"Ende letzter Woche wurde die 3G-Regel für Arbeitgeber im Deutschen Bundestag und Bundesrat beschlossen. Und schon gibt es die Corona 3G-Regel App für Arbeitgeber, um die neuen gesetzlichen Verpflichtungen kurzfristig und umfassend zu erfüllen", betont mobivention Geschäftsführer Dr. Hubert Weid.Ausgangspunkt - neue RechtslageMit den Stimmen der neuen Ampelkoalition wurde letzte Woche im Deutschen Bundestag eine 3G-Regel für Beschäftigte mit Personenkontakt beschlossen. Diese beinhaltet eine Pflicht für Arbeiter und Angestellte, ihren Impf- oder Genesenenstatus bzw. ein aktuelles negatives Testergebnis nachzuweisen. Alternativ kann auch vor-Ort ein Schnelltest absolviert werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Nachweis zu dokumentieren und bei einer behördlichen Kontrolle vorzulegen.Die LösungUm sowohl der Prüf-, wie auch der Nachweispflicht nachzukommen, hat mobivention die Corona 3G-Regel App für Arbeitgeber entwickelt. Diese besteht aus einer App für iOS und Android Geräte sowie einem Server, auf dem die Prüfergebnisse datenschutzkonform gespeichert und bei einer behördlichen Prüfung bereitgestellt werden können.Mit dieser App kann das Impf- oder Genesenenzertifikat der Mitarbeitenden gescannt werden. Testergebnisse können, sofern es sich um ein digitales Ergebnis handelt, ebenfalls gescannt werden. Ergebnisse von Schnelltests vor Ort können manuell erfasst werden. Nach der Erfassung wird der Immunitätsnachweis bzw. das Testergebnis an einen Server übermittelt, um später die Einhaltung der 3G-Regel am Arbeitsplatz dokumentieren zu können.Für kleine und mittlere Unternehmen wird eine Standardlösung bereitgestellt. Für größere Unternehmen und Behörden besteht darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Ergänzungen entwickeln zu lassen.ZielgruppeDie mobivention Corona 3G-Regel App für Arbeitgeber eignet sich sowohl für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Großunternehmen und öffentliche Verwaltung. Für KMUs steht eine Standardlösung zur Verfügung, die direkt einsatzfähig ist. Für Großunternehmen besteht die Option, individuelle Anpassungen nach Abstimmung vorzunehmen und die Scanergebnisse z.B. selbst zu hosten.VoraussetzungenArbeitgeber benötigen lediglich ein oder mehrere kompatible Smartphones oder Tablets mit Kamera bzw. Scanner und Internetverbindung sowie einen PC zum Abruf der Prüfergebnisse für den Fall einer behördlichen Prüfung. Optional kann auch kompatible Hardware in Form von Tablets oder mobilen Endgeräten zum Scannen geliefert werden.Die App wird in den App Stores zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Den ebenfalls benötigten Account für das System können Sie hier erhalten: vertrieb@mobivention.com.Nächste Schritte bei InteresseWeiterführende Informationen und Preise zu der Corona 3G-Regel App finden Sie unter https://mobivention.com/app-service/corona-3gregel-app/.Weiterentwicklung / AusblickAbhängig von der weiteren Entwicklung besteht die Möglichkeit, die App flexibel für 2G- oder 2G plus Regeln zu erweitern.Außerdem ist angedacht, auch ausländische Impf- und ggf. Genesenenzertifikate zu ergänzen.Über mobiventionmobivention ist eine führende Digitalagentur mit Schwerpunkt App und Web Entwicklung. Das Leistungsportfolio besteht aus Konzeption, UI / UX Design, Entwicklung und damit im Zusammenhang stehender Services. Zu den unterstützten Produkten gehören native Apps, Hybridapps, PWA, responsive Webseiten und Web Applikationen.Das 2003 gegründete Unternehmen verfügt mit seinen rund 30 Mitarbeitern über einen langjährigen Erfahrungsschatz bezüglich der Entwicklung von Apps und Webseiten für Kunden unterschiedlicher Größenordnung. Dieses einzigartige Know-how bildet das Fundament für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Kunden verschiedenster Branchen. https://mobivention.comPressekontakt:Kontakt:mobivention GmbHBibiana HesselerDirector MarketingBreslauer Platz 4D-50668 KölnTel: 0221-6778110E-Mail: bhesseler@mobivention.comOriginal-Content von: mobivention GmbH, übermittelt durch news aktuell