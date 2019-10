mobilversichert weitet Plattform-Modell auf Versicherer aus / Degussa Bank Gruppe stellt weiteren Fortschritt bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie vor (FOTO)

München (ots) -mobilversichert weitet sein Geschäftsmodell aus: Das Brokertechbietet ab sofort Versicherern die Möglichkeit, über diemobilversichert-Plattform den Datenaustausch zu Vertriebspartnern zuoptimieren und gemeinsam mit Maklern im Neugeschäft zu wachsen.Weitere Neuheiten bei mobilversichert:- Ab sofort wird die Plattform-Nutzung für alle Makler kostenfrei.- Vermittler erhalten zudem neue Lösungen für den schnellenDatenaustausch mit Versicherern sowie für digitale,automatisierte Vertriebsaktivitäten.mobilversichert ist eine Brokertech-Plattform, die sich auf diedigitale Unterstützung von Versicherungsvermittlern mitzukunftsweisenden digitalen Leistungen spezialisiert hat. DasUnternehmen bietet Maklern eine Transaktionsplattform für dasNeugeschäft sowie eine digitale Infrastruktur für das aktiveManagement und die Steuerung ihres Bestands. Nach dem Kauf durch dieDegussa Bank Gruppe im März 2019 hat das Startup die angebotenenServices signifikant ausgebaut. Nun steht die Transaktionsplattformauch Versicherern offen, die als Plattform-Partner den Datenaustauschzu Vermittlern optimieren und ihr Neugeschäft im Maklermarkt ausbauenwollen.Digitale Leistungen und Services für Versicherungsunternehmen"Im Versicherungsvertrieb wird die professionelle Datenabholungund Datenaufbereitung zur Stellschraube für den Erfolg" so ManuelStröh, Geschäftsführer von mobilversichert. "Maklern bieten wir dafürseit Jahren technologische Unterstützung an. Jetzt können wir auchVersicherern dabei helfen, Vermittler mit Datenkompetenz im digitalenMarkt zu stärken und den Versicherungsvertrieb effektiv undzukunftssicher aufzustellen."Versicherer können durch eine Plattform-Partnerschaft denDatentransfer zu angebundenen Maklern optimieren - ohne eigeneEntwicklungskosten und mit deutlichen Effizienzvorteilen gegenüberanderen Marktteilnehmern. Zudem bietet mobilversichert denteilnehmenden Versicherern detaillierte Informationen über ihrejeweiligen Produktbestände auf der Plattform sowie Zugang zuVertriebsanalysen zur Verbesserung des Vertriebserfolgs.Neue Angebote für MaklerAuch für Makler hat mobilversichert die Plattform-Servicesausgebaut. Ab sofort sind für sie sämtliche Leistungen dermobilversichert-Plattform kostenlos. Zudem kommen neue Angebotehinzu:- Unter dem Namen "mobilversichert Datenexpress" offeriert dasBrokertech Versicherungsmaklern eine der derzeit schnellstenMöglichkeiten zur automatisierten Datenabholung undDatenaufbereitung im Markt. Basis sind selbstlernendeAlgorithmen, über die Makler aktuelle Kunden- und Vertragsdateneinfach und schnell aus diversen Quellen wie z.B.Versicherer-Portalen digital generieren und zusammenführenkönnen. Über die Algorithmen werden die Datensätzekontinuierlich vervollständigt und verbessert. "Damit bieten wirMaklern eine zeitgemäße und einfache Lösung für denDatenaustausch mit Versicherern, so Ströh. "Vermittler könnenihr Bestandsgeschäft komplett digital einsehen, analysieren undsteuern. Und sie können sich auf ihre Kernkompetenz fokussieren:Die Risikoanalyse und Beratung ihrer Kundschaft."- Auch bei der Analyse von Kunden- und Vertragsdaten gibt es neueTechnologie-Unterstützung. Mit dem mobilversichertOne-Click-Vertragsoptimierer können Versicherungsmaklerjederzeit sämtliche Kundenverträge im Bereich Kompositsystematisch auf alternative Angebote überprüfen, um ihrenKunden passenderen Versicherungsschutz anzubieten. Maklererhalten damit nicht nur einen umfassenden Überblick über dasaktuelle Marktangebot, sondern auch neue Impulse für dieKundenbetreuung und den regelmäßigen Kundenkontakt. AufGrundlage der Ergebnisse können sie den aktuellen Kundenbedarfund die Präferenzen des Kunden neu abfragen und gegebenenfallsbesser berücksichtigen. Mit dem Ausbau der Transaktionsplattform will mobilversichert dazubeitragen, die kompetente, persönliche Beratung imVersicherungsvertrieb digital und damit zukunftssicher aufzustellen.Die Vision ist, dass Makler und Versicherer über die Plattformeffizienter, schneller und professioneller arbeiten und ihre Kundenbesser und umfassender betreuen.Über mobilversichertmobilversichert ist eine mehrfach ausgezeichneteBrokertech-Plattform für Versicherungsmakler und Versicherer. DasUnternehmen bietet Vermittlern eine smarte digitale Infrastruktur fürdas aktive Management und die Steuerung ihres Bestands. Das Herzstückder Plattform sind selbstlernende Algorithmen zur automatisiertenDatenabholung und Datenaufbereitung. Damit offeriert mobilversicherteine der derzeit schnellsten und einfachsten Lösungen für denDatenaustausch sowie für professionelle Bestandsanalysen undVertriebsaktivitäten. Zudem erhalten Vermittler alle relevantenInstrumente und Services, damit sie ihre Kunden optimal in derdigitalen Welt beraten und betreuen können.Sämtliche Leistungen auf der Plattform sind für Makler kostenlos.Versicherer können gegen einen Plattform-Beitrag den Datenaustauschzu angebundenen Maklern optimieren.Bereits über 1.000 Versicherungsmakler vertrauen der innovativenTransaktionsplattform von mobilversichert. Im Rahmen dermaklerzentrischen Ausrichtung wird deren Feedback für dieWeiterentwicklung des Plattformangebotes mitberücksichtigt.mobilversichert ist eine Marke der Munich General Insurance ServicesGmbH, die zur Degussa Bank Gruppe gehört. Weitere Informationen unterwww.mobilversichert.de.