Mit mobiler Herz-Lungen-Maschine nach Thüringen / ADAC Ambulanzdienst rettet 58-Jährige aus Sonneberg / Kreuzfahrt endete mit akuter Atemnot in Klinik in Thailand / Aufwendigster Krankenrücktransport (FOTO)

München/Sonneberg (ots) -Der Krankenrücktransport einer 58-jährigen Thüringerin war 2016der aufwendigste Fall des ADAC Ambulanzdienstes. Die Frau ausSonneberg war bei einer Kreuzfahrt in Asien an einer Grippe erkrankt,musste ausgeschifft werden und landete schließlich mit einem akutenAtemnotsyndrom in Thailand in der Klinik. Als sich ihr Zustandverschlechterte und Verdacht auf akutes Lungenversagen bestand,startete in Nürnberg ein ADAC-Ambulanzflugzeug und brachte diePatientin in einer 26-stündigen Rettungsaktion zurück nachDeutschland - angeschlossen an eine mobile Herz-Lungen-Maschine. Essollte einer der medizinisch anspruchsvollsten Einsätze in der mehrals 40-jährigen Geschichte des ADAC-Ambulanzflugs werden.Ein Ärzteteam des Universitätsklinikums Erlangen versorgte dieThüringerin während des Rückfluges im März 2016 mit einem sogenanntenECMO-System (extrakorporale Membranoxygenierung), einer Art"künstlichen Lunge". Die mobile Herz-Lungen-Maschine war dabeiununterbrochen im Einsatz. Der ADAC Ambulanzdienst hat bisher viersolcher Spezial-Einsätze durchgeführt, und so auch einem 62-Jährigenaus Poing bei München (Kroatienreise), einem 76-Jährigen aus Marburg(Spanienaufenthalt) und einem 44-Jährigen aus Vaterstetten inOberbayern (Mexikourlaub) das Leben gerettet.Ein Krankenrücktransport wird von der gesetzlichen Krankenkassenicht bezahlt. Der Fall aus Sonneberg war 2016 mit rund 250.000 Euroder teuerste der ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, bei der die58-Jährige und ihr Mann einen Auslandskrankenschutz abgeschlossenhatten. Nach ihrer Genesung traf die Thüringerin am 7. Februar 2017bei der Vorstellung der ADAC Ambulanzdienst-Bilanz 2016 in Münchenzum ersten Mal persönlich auf ihre Retter. Diese demonstrierten ambundesweiten ADAC-Tag "Helfen mit Herz", wie das ECMO-Gerät imNotfall bedient wird.Weltweit betreute der ADAC Ambulanzdienst 2016 rund 55.000erkrankte und verletzte Urlauber. Das sind 2,4 Prozent mehr als imVorjahr - ein neuer Höchstwert. Medizinische Hilfe musste in 191Ländern geleistet werden. Für rund 12.100 der 55.000 Patientenorganisierte der ADAC Ambulanzdienst einen Krankenrücktransport ineine Klinik in der Heimat. Rund 4.000 der Erkrankten oder Verletztenwurden per Flugzeug zurückgebracht - entweder in einer Linien- oderin einer ADAC-Ambulanzmaschine.Für den weltweiten Krankenrücktransport des ADAC Ambulanzdienstesbetreibt die ADAC SE über das Nürnberger TochterunternehmenAero-Dienst GmbH & Co. KG unter anderem fliegende Intensivstationen.Die Flotte besteht aus zwei Großraum-Ambulanzjets vom Typ DO 328,einer Turboprop der Firma Beechcraft sowie einem Learjet 60. Alleinmit diesen Maschinen wurden im vergangenen Jahr 1.250 Patiententransportiert. Das größte Flugzeug-Modell der Flotte, die DO 328,kann bis zu zehn Patienten gleichzeitig transportieren. Bei Bedarfkönnen weitere Flugzeuge eingesetzt werden.Hauptursachen für die Krankenrücktransporte per Flugzeug sind inrund 70 Prozent der Fälle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälleund Hirnblutungen. 15 Prozent gehen auf Unfälle zurück, besonders aufVerkehrs- und Sportunfälle.Diese Presseinformation finden Sie online unterhttp://presse.adac.de. Dazu bieten wir Fotos, Grafiken, einHörfunk-Interview sowie Filmmaterial. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleTel.: (089) 7676-3474jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell