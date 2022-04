mobileeee und amperio starten langfristige Kooperation beim Ladeinfrastruktur-Aufbau

Frankfurt am Main (ots) -- E-Carsharing-Anbieter mobileeee partnert für Expansion mit Ladedienstleister amperio- Bundesweit Elektromobilitäts-Angebote in Planung- Zusammenarbeit bewirkt Ausbau der öffentlichen LadeinfrastrukturDas Sharing-Unternehmen mobileeee hat sich für den Ausbau seiner Angebote in Deutschland mit dem Ladedienstleister amperio zusammengeschlossen, einem der ersten Fachplanungsbüros für Ladeinfrastruktur in Deutschland. mobileeee ist ein bundesweit agierender Experte für regionale e-Mobilitäts-Komplettlösungen mit Sitz in Frankfurt am Main und realisiert innovative Flottenlösungen mit Elektrofahrzeugen über Vermietung, Carpooling und Carsharing. Künftige E-Carsharing-Standorte von mobileeee werden exklusiv von amperio mit einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur ausgerüstet.Für mobileeee wird amperio als Charge Point Operator (CPO) eigenverantwortlich bundesweit Ladestationen errichten, betreiben und warten. mobileeee wird im Rahmen der Zusammenarbeit eigenverantwortlich Elektroauto-Flotten aufbauen und betreiben. Das Besondere: Neben den exklusiv für mobileeee errichteten AC-Ladepunkten sollen an allen Standorten auch öffentlich zugängliche Ladestationen mit Leistungen von 11 kW AC bis 120 kW DC errichtet werden, an denen auch mit bankbasierten Bezahlmethoden bezahlt werden kann. Somit leisten die beiden Unternehmen auch einen Beitrag zum Aufbau eines flächendeckenden, benutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur-Netzes in Deutschland."amperio hat langjährige Erfahrungen im Bereich Standortanalyse sowie in der Planung und im Aufbau nutzerorientierter Ladelösungen. Zudem verfügt das Unternehmen über ein eigenes Backend für Abrechnung und Betrieb. Dies macht amperio für uns zu einem idealen Partner für den geplanten Ausbau unseres Standort-Netzes", erklärt Ilker Yilmaz, COO von mobileeee."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit mobileee", fügt Oliver P. Kaul, Gründer und Geschäftsführer von amperio, hinzu. "mobileeee hat eines der breitesten und innovativsten Mobility-as-a-Service-Portfolios im Bereich elektrische Mobilität in Deutschland. Gemeinsam machen wir die emissionsfreie Mobilität zu einem reibungslosen Erlebnis", so Herr Kaul weiter.Über mobileeeeEinfache, effiziente, emissionsfreie E-Carsharing-Möglichkeiten für jeden - die vier e's im Markennamen stehen für zukunftsgewandte Mobilitätslösungen bis hin zu einer echten Wende. mobileeee hat 2016 den Frankfurter Gründerpreis gewonnen und entwickelt seit 2017 intelligente Lösungen für die alltägliche Nah-Mobilität. Dabei etabliert das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main mit seinem Shared-Mobility-Ökosystem nachhaltige Angebote, insbesondere für suburbane und ländliche Regionen. Zudem bietet mobileeee Städten, Unternehmen und Institutionen eine Möglichkeit, eigene Mobilitätsangebote zu erstellen und zu betreiben.Mehr Informationen unter www.mobileeee.deÜber amperioDie amperio GmbH ist ein Fachplanungsbüro für Ladeinfrastruktur aus Köln. Seit 2012 unterstützt amperio Unternehmen, Städte und Kommunen dabei, individuelle Ladekonzepte zu entwickeln, Ladestationen zu installieren und Ladevorgänge abzurechnen. Dabei setzt amperio auf einen ganzheitlichen Service, der keine Kundenwünsche offenlässt. Hierzu zählen Standortanalyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Business Model Analyse, technische Beratung, Backend-Service (Monitoring und Abrechnung), das Betreiben von Ladepunkten sowie Energiemanagement- und Förderberatung. Über 1.500 Ladepunkte hat das Unternehmen bereits für Kunden wie Globus, DKB, Groupe PSA, Stadt Düren, Volvo, Stadt Bad Ems und die MNT Gruppe realisiert.Mehr Informationen unter www.amperio.euPressekontakt:Oliver P. Kaul steht gerne für Interviews zur Verfügung. Bei Interviewanfragen sowie allen weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:M3E Communications - PR-Agentur für Elektromobilität und neue Technologien, Torstraße 23, 10119 BerlinTel.: 0049 (0)221 6778 3727-0E-Mail: emobility@amperio.euOriginal-Content von: amperio GmbH, übermittelt durch news aktuell