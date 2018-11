Die mobile Plattform von Resco kann in Microsoft Dynamics 365 integriert werden, um einen mobilen Field-Service-Client bereitzustellen

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) -Die Vereinbarung wird sich die branchenweit führende mobilePlattform von Resco und Microsoft Dynamics 365 for Field Servicezunutze machenResco, ein führender Anbieter von mobilen Unternehmensplattformen,hat heute angekündigt, eine robuste mobile Lösung für MicrosoftDynamics 365 for Field Service bereitzustellen. Durch die Kombinationvon Dynamics 365 for Field Service und der mobilen Plattform vonResco können Kunden und Partner eine mobile Qualitätslösung erhalten.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/784020/Resco_and_Microsoft_Dynamics_365.jpg )"Das Bestreben von Resco, die beste Plattform für mobileGeschäftsanwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, wird durchdie neue, mehrjährige Vereinbarung mit Microsoft gekrönt", so RadomirVozar, CEO von Resco. "Ich freue mich sehr für alle Kunden vonMicrosoft Dynamics 365 for Field Service, die von unserer führendenMobilfunktechnologie als Teil der Erfahrung von mobilen Lösungen fürden Außendienst profitieren werden und die zentrale Rolle von Rescobei der digitalen Transformation der Unternehmen weltweit sehenwerden."Kunden und Partner können von den vielen Vorteilen von Rescoprofitieren, einschließlich vollständiger Offline-Funktionen,unbegrenzten Konfigurationsoptionen, Geschwindigkeit, Sicherheit,Skalierbarkeit und globaler Reichweite. In Kombination mit Dynamics365 for Field Service bietet Resco seinen Kunden eine schnellereBereitstellung einer produktionsreifen Lösung."Durch die Integration der mobilen Plattform von Resco in Dynamics365 haben unsere Außendienstkunden eine bewährte, unterstützte Lösungfür ihre Außendienstbenutzer", so Kyle Young, Product Leader Dynamics365 for Field Service bei Microsoft. "Darüber hinaus haben unsereAußendienstkunden auch den Vorteil, dass sie Informationen überfortlaufende Innovationen und Updates im Bereich Mobilität überreco.net erhalten."Der mobile Field-Service-Client ist für alle Kunden mit einergültigen Lizenz von Microsoft Dynamics 365 for Field Serviceerhältlich. Die Field-Service-Funktionalität ist nur verfügbar, wennMicrosoft den mobilen Field-Service-Client vollständig unterstützt.Über RescoResco wurde 1999 gegründet und ist eines der weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung von plattformübergreifenden mobilenSoftwarelösungen. Das Expertenteam von Resco entwickelt mithilfeseines langjährigen Know-hows Produkte für Unternehmenskunden,Entwickler und Systemintegratoren. Derzeit werden Resco-Produkte vonmehr als 2.000 Kunden und 50 Partnern auf der ganzen Welt verwendet.Pressekontakt:Agnes Balazovacommunications@resco.net+421(2)209-020-17Original-Content von: Resco.net, übermittelt durch news aktuell