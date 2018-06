Das mobile Büro - Arbeiten wann und wo man will und dabei die Produktivität steigern (FOTO)

Berlin (ots) -Umsätze steigern, Produktivität erhöhen und dabei zufriedeneKunden und Mitarbeiter, die den Sommer außerhalb des Büros genießen?Keine Utopie! Dieses Unterfangen hat sich das BerlinerTelekommunikationsunternehmen, MANGO OFFICE, zum Ziel gesetzt. Dabeigeht es bei dieser Initiative nicht um das bereits häufigdiskutierte, und nicht ganz unumstrittene Thema, Home-Office.Vielmehr gibt MANGO OFFICE seinen Mitarbeitern eine völligeAutonomie, selber zu entscheiden, wie sie ihren Arbeitstag gestalten.Ab Juli startet das Berliner Unternehmen für IP-Telefonie einExperiment, bei dem die Mitarbeiter 1x im Monat drei Tage lang selberden Arbeitsort und die Arbeitszeiten bestimmen. Dabei geht es hiernicht um das klassische Konzept des Home-Offices, welches durchausseine Vor- aber auch Nachteile hat. "Anders als bei der klassischenHeimarbeit, erwarten wir von unseren Mitarbeitern nicht, dass sieihre Arbeit tatsächlich vom heimischen Arbeitsplatz erledigen", sagtAlexander Fischmann, Managing Director MANGO OFFICE. "Vielmehr gehtes darum, den Mitarbeitern Abwechslung von Routine und dengewöhnlichen Arbeitsbedingungen zu geben, damit sie mit ihrerEigeninitiative und kreativen Ideen neue Wege zum Erreichen derlangfristigen Unternehmensziele eröffnen." Konkret: Jeder Mitarbeiterkann für sich entscheiden, ob er zu Hause, im Park oder an derfranzösischen Atlantikküste arbeiten möchte. Die einzige Vorgabe, diedie Mitarbeiter an die Hand bekommen, ist sich ein Konzept zumErreichen der Unternehmensziele - sei es Umsatzsteigerung, bessererKundenservice oder Verbesserung interner Kommunikationsprozesse - zuüberlegen und danach gemeinsam zu diskutieren. Berichtet wird ineiner Generalversammlung am Monatsende MANGO OFFICE nutzt alstechnische Systemgrundlage eine über das Internet im Browsereingerichtete virtuelle Telefonie mit Tools, die eine maximaleFlexibilität und Ortsunabhängigkeit erlauben - und das sogar aus demAusland. "Das war natürlich die wichtigste Voraussetzung für diesesExperiment", so Herr Fischmann. "Denn ich kann nicht meinenMitarbeiter eine solche Aktion anbieten, ohne ihnen dabei dieVoraussetzungen bereitzustellen, dass sie ihre Vorgaben auch erfüllenkönnen."Das Research Institute der University of Warwick's Economic hat ineiner Studie deutlich gemacht, dass glückliche Mitarbeiter diebesseren Mitarbeiter sind: "Menschliches Glück hat positive kausaleEffekte auf die Produktivität", heißt es darin. http://ots.de/mReEg1Schon längst weiß man, dass die Bezahlung allein nicht ausreicht,um Mitarbeiter zu besseren Leistungen, mehr Eigeninitiative oder zumkreativen Denken zu bewegen. "Wir erhoffen uns, neue Impulse für dieProduktivität des Unternehmens zu generieren und dabei auch dieMitarbeiterbindung zu festigen", erläutert Fischmann. Bei Erfolg,plant Mango das als eine längerfristige Maßnahme bei sicheinzuführen.Pressekontakt:MANGO OFFICE GmbHYulia Abdullaeva+ 49 (30) 3404433066yu.abdullaeva@mango-office.comVitamin C Communications GmbHAlice MilsteinTel.: +49(0)30 81003246a.milstein@myvitaminc.deOriginal-Content von: MANGO OFFICE, übermittelt durch news aktuell