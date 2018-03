Die mobile Bank gibt Series C Finanzierung bekannt / N26 sammelt $160 Millionen ein - Allianz X und Tencent führen Finanzierungsrunde an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin (ots) -N26 sammelt $160 Millionen in einer Series C Finanzierungsrundeein. Die Finanzierung wird von Allianz X, der digitalenInvestment-Einheit der Allianz Gruppe, und Tencent Holdings Ltd.,einem führenden Anbieter von Internet Services in China, angeführt.Die Transaktion ist die bislang größte Eigenkapital-Finanzierung(ausgenommen Börsengänge) im Fintech-Sektor in Deutschland und eineder größten in Europa. Sie wird sowohl die globale Wachstumsstrategievon N26 als auch die Produktvision weiter vorantreiben. Insgesamt hatN26 bis heute $215 Millionen eingesammelt.Seit dem Markteintritt im Januar 2015 hat N26 mehr als 850.000Kunden gewonnen und zählt zu den schnellst wachsenden Banken inEuropa. Ziel ist es, bis Ende 2020 mehr als fünf Millionen Kunden zugewinnen. N26 hat bis heute rund neun Milliarden Euro anTransaktionsvolumen abgewickelt und prognostiziert einTransaktionsvolumen von mehr als 13 Milliarden Euro allein in diesemJahr."Wir freuen uns sehr, dass Allianz X und Tencent unsere Series Canführen. Beide zählen nicht nur zu den führenden Unternehmen inihren Branchen, Finanzdienstleistungen und Internet Services, sondernhaben ein klares Verständnis davon, wie Technologie und DesignIndustrien verändern können.", sagt Valentin Stalf, CEO undMitgründer von N26.Allianz X ist die digitale Investment-Einheit der Allianz Gruppe,einem der führenden Versicherungsunternehmen und Asset Managerweltweit. Tencent hat sich von einem Pionier zum Marktführer fürSoziale Medien, Online Gaming, digitale Inhalte und mobile Zahlungenin China entwickelt. Das bekannteste Produkt WeChat (in China bekanntunter dem Namen Weixin) hat eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat.Tencent ist heute gemessen an der Marktkapitalisierung eines derweltweit wertvollsten Technologieunternehmen.Die Finanzierungsrunde wird zur Umsetzung der Wachstumsstrategieund der internationalen Expansion von N26 beitragen, insbesondere beider Erschließung der beiden neuen Märkte USA und Großbritannien indiesem Jahr. Daneben unterstützt sie die Produktentwicklung in denbestehenden Märkten.Ziel von N26 ist es, Banking einfach und transparent zu machen.Mit den Mitteln aus dieser Finanzierungsrunde wird N26 Banking auchin Zukunft weiter verändern. Der Einsatz von künstlicher Intelligenzwird Banking noch persönlicher machen. Die Bank der Zukunft wird fürihre Kunden viel mehr Probleme lösen als heutige Banken."N26 ist ganz klar Vorreiter im Mobile Banking", sagte SolmazAltin, Chief Digital Officer der Allianz Gruppe. "DieN26-Bankplattform modernisiert das Geschäftsmodell vonFinanzdienstleistern und verbessert das Kundenerlebnis.""Als Pionier im Bereich Mobile Banking in Europa hat sich N26 dazuverpflichtet, Kunden eine bequemere und günstigere Banking Erfahrungzu bieten. Wir sehen die steigende Nachfrage an digitalenBankprodukten und -services im europäischen Markt und freuen unssehr, als ein strategischer Investor eine langfristige Partnerschaftzu N26 aufzubauen und am Wachstum teilzuhaben", sagt Lin Haifeng,Managing Partner, Tencent Investment of Tencent Holdings.N26 möchte die Bank sein, die von ihren Kunden geliebt wird. N26bietet Bankdienstleistungen für Kunden, die digitales Banking suchen- einfach, transparent und frei von versteckten Gebühren.Über N26N26 ist die mobile Bank. N26 hat Banking für das Smartphone neugestaltet - einfach, transparent und frei von versteckten Gebühren.Valentin Stalf and Maximilian Tayenthal gründeten das Unternehmen imJahr 2013 and brachten N26 Anfang 2015 offiziell auf den Markt. Dankdes rein digitalen Geschäftsmodells operiert N26 zu deutlichgeringeren Kosten und mit einer schlanken Organisationsstruktur -ohne veraltete IT Systeme und ohne ein teures Filialnetzwerk. DieseKostenvorteile gibt N26 an ihre Kunden weiter. N26 kooperiert mit deninnovativsten Fintechs und traditionellen Anbietern, um ihren Kundendie besten Produkte zu bieten. Partner sind u.a. TransferWise(Fremdwährungsüberweisungen), WeltSparen (Sparen), Clark und Allianz(Versicherungen) und auxmoney (Verbraucherkredit). Heute zählt N26 zuden schnellst wachsenden Banken in Europa, hat über 850.000 Kunden in17 Ländern und mehr als 380 Mitarbeiter. Derzeit ist N26 in folgendenLändern aktiv: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei und Spanien.2018 wird N26 auch in die US und UK Märkte eintreten. Bis heute hatN26 $215 Millionen von renommierten Investoren eingesammelt, darunterAllianz X, Tencent Holding Ltd, Li Ka-Shings Horizons Ventures, PeterThiels Valar Ventures, Mitglieder des Zalando Managements undEarlybird Venture Capital.Website: n26.com | Twitter: @n26 |Facebook: facebook.com/n26Über Allianz XAllianz X ist die digitale Investment-Einheit der Allianz Gruppe,eines der führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensverwalterweltweit. Allianz X investiert in digitale, wachsende Unternehmen,die Teil unserer Ökosysteme mit Verbindung zur Versicherung sind:Mobility, Connected Property, Connected Health, Wealth Management &Retirement, und Data Intelligence & Cybersecurity. Wir bieten unserenPortfolio Unternehmen Zugang zum digitalen Ökosystem der Allianz, vorallem zu unseren Landesgesellschaften und weltweiten Experten fürInnovation. Weitere Informationen unter www.allianzx.com DanielleDias Coutinho Allianz X | PR & Communications | Ganghoferstrasse 68b| 80339 Munich, Germany phone: +49 89 7699 63402 | mobile: +49 172349 2866 | e-mail: D.Coutinho@Allianzx.comÜber Tencent Holdings LimitedTencent nutzt Technologie, um das Leben von Internetnutzern zubereichern. Unsere Social Media Produkte Weixin und QQ führen unsereNutzer zu einem reichhaltigen digitalen Content Katalog, der Gaming,Videos, Musik und Bücher beinhaltet. Unsere proprietäreTargeting-Technologie hilft Werbetreibenden, auf hunderte MillionenKonsumenten in China zuzugehen. Unsere Infrastruktur Dienstleistungenwie Zahlungsverkehr, Security Cloud und künstliche Intelligenzkreieren differenzierte Angebote und unterstützen dieGeschäftsentwicklung unserer Partner. Tencent investiert stark inMenschen und Innovation und ermöglicht es uns, uns mit dem Internetzu entwickeln.Tencent wurde 1998 in Shenzhen, China, gegründet. Die Akten vonTencent (00700.hk) werden an der Börse Hong Kong gehandelt.Tencent Presse KontaktStella LuiIR Directorstellalui@tencent.comPressekontakt:N26 Presse KontaktAnja SchlenstedtHead of PRpress@n26.com