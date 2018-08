mitte® erhält Seed-Finanzierung in Höhe von 10,6 Millionen US-Dollar für Wassersystem, das aus einfachem Leitungswasser mineralisiertes Wasser macht

Berlin (ots) - Finanzierungsrunde angeführt von Danone ManifestoVentures und VisVires New Protein CapitalMitte erhält eine Seed-Finanzierung in Höhe von 10,6 MillionenUS-Dollar für sein smartes Wassersystem, das die Reinigung und dieMineralisierung von Leitungswasser in einem Gerät für denHeimgebrauch kombiniert. Die Finanzierungsrunde wird von DanoneManifesto Ventures, dem New Yorker Venture-Arm von Danone, VisViresNew Protein Capital und Kärcher New Venture angeführt.Moritz Waldstein, Gründer und CEO von Mitte: "Das Ziel unseresumweltfreundlichen Systems ist es, die Lebensqualität der Menschendurch gesundes und sauberes Wasser zu verbessern. Gesundes Wasserentsteht für uns dabei durch die Erfüllung zweier wesentlicherFaktoren: Es muss frei von Schadstoffen und reich an essentiellenMineralien sein. Wir freuen uns, dass Danone Manifesto Ventures undVisVires New Protein Capital die Vision von Mitte teilen und uns aufdem Weg begleiten. Dank der großen Food- und Beverage-Expertiseunserer neuen Partner werden wir die Wachstumspläne für Mitte nochwirksamer umsetzen können. Wir sind überzeugt, dass unser Produktpositiven Einfluss auf den Wasserkonsum, auf die Umwelt undletztendlich die ganze Wasserindustrie haben wird."Die Qualität von Leitungswasser ist eine wachsende Sorge fürKonsumenten weltweit. Das 2016 in Berlin gegründete Startup Mitte hates sich zum Ziel gesetzt, diesem Bedürfnis mit einer einfachen undnachhaltigen Lösung zu begegnen. Das smarte Wassersystem bietet eineAlternative zu Wasser aus Flaschen. Es ist ein vom natürlichenWasserkreislauf inspiriertes System, das Wasser mithilfe einesgeschützten Destillationsverfahrens von Schadstoffen befreit und mitessentiellen Mineralien versetzt. Die Mineralienkartuschen von Mittesind dabei so konzipiert, dass sie den Prozess der Mineralisierungnatürlicher Quellen nachahmen. Dem Verbraucher wird hierbei durchKartuschen mit unterschiedlichem Mineralien-Gehalt ermöglicht, seinWasser individuell zu mineralisieren. Das Angebot von Mitte wirddurch eine App komplementiert."Die Herstellung von gereinigtem und individuell mit Mineralienversetztem Wasser, die innovative Technologie dahinter sowie dieIoT-Konnektivität unterscheidet das Produkt von Mitte ganz klar vonanderen Anbietern - ein Modell, das uns überzeugt", verrät LaurentMarcel, Managing Director, Danone Manifesto Ventures."Wir glauben an das große Potenzial, das Mitte zeigt und seheneine starke strategische Ergänzung für die Erreichung unseres Zielsder Gesundheit durch Hydration. Es freut uns Mitte dabei zuunterstützen, den Konsumenten die Möglichkeit zu geben, Wasser ganznach ihren Anforderungen zu mineralisieren", kommentiertJean-Francois Hurel, Head of Investment, Danone Manifesto Ventures."Mitte hat ein einzigartiges Produkt entwickelt, das enormeWachstumschancen hat und die Gesellschaft positiv beeinflussen kann",sagt Matthieu Vermersch, Gründer und Partner VisVires New ProteinCapital. "Mitte bietet eine bahnbrechende Lösung zur Herstellung vongesundem Wasser und eine nachhaltige Alternative zu Plastikflaschen.Plastikverschmutzung ist ein globales Phänomen, das besonders inAsien große Probleme aufwirft, wo die Sorgen über die Qualität desLeitungswassers traditionell vor allem durch Kauf und Konsum vonPlastikflaschen gelöst wird und oft keine Recyclingsysteme vorhandensind."Mithilfe der Finanzierung wird Mitte seine derzeitigenWachstumspläne unter anderem in den Vereinigten Staaten umsetzen.Dort hat das Unternehmen im Jahr 2017 bereits eine erfolgreicheCrowdfunding Kampagne durchgeführt, die mit 360 Prozentüberfinanziert wurde. Mitte bleibt dabei seinen Zielen sowie denbisherigen Unterstützern und Partnern treu.Über Mitte, BerlinMitte hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität vonMenschen durch gesundes Wasser zu verbessern. Dank einem frühenInvestment durch Atlantic Food Labs konnte Mitte einen erstenPrototypen entwickeln, der die Art wie wir Wasser konsumierenrevolutioniert. Das System bereitet Leitungswasser mit einempatentierten Destillations- und Remineralisierungsverfahren auf. DerProzess ist vom natürlichen Wasserkreislauf inspiriert; damit willMitte Konsumenten sicheres und gesundes Wasser anbieten. Mitte legthohen Wert auf nachhaltiges Produktdesign und hilft so Menschen, einbewusstes Leben zu führen sowie Umweltverschmutzung durchPlastikflaschen entgegenzuwirken.Über Danone Manifesto Ventures, New York (www.danoneventures.com)Danone Manifesto Ventures, der Beteiligungsfonds von Danone, willdurch Partnerschaften mit gleichgesinnten, disruptiven Entrepreneurenund innovativen Food- und Beverage-Unternehmen das Danone Manifestozum Leben erwecken. Mit Hilfe des Fonds tätigt Danone Investitionenund bietet seinen Portfoliounternehmen weltweit finanzielle undoperative Unterstützung durch erfahrene Teams. Dabei wird hoher Wertauf die notwendige unternehmerische Autonomie der Startups gelegt.Seit der Gründung Mitte 2016 hat Danone Manifesto Ventures zahlreicheInvestitionen getätigt, unter anderem in Michel et Augustin inFrankreich sowie Farmer's Fridge und Harmless Harvest in den USA.Über VisVires New Protein Capital, Singapore(http://visviresnewprotein.com)Der in Singapur ansässige VisVires New Protein Capital (VVNP) istder erste Venture-Fonds in Asien, der sich ausschließlich aufdisruptive Lösungen für globale Lebens- und Futtermittelsystemekonzentriert. Der Investmentansatz von VVNP baut auf aktivesEngagement in einem Expertennetzwerk aus Wissenschaft und Industrie,um bestehende globale Probleme innerhalb der Wertschöpfungskette zuidentifizieren. Das Team investiert in wegweisende Lösungen undTechnologien, die weltweit aber vor allem in Asien Anwendung finden.Seit der Gründung hat VVNP eine Reihe an Investments getätigt,darunter Ynsect in Frankreich und Nuritas in Irland.Über Kärcher New Venture, Winnenden (www.kaercher.com/newventure)Kärcher New Venture ist die Beteiligungsgesellschaft der AlfredKärcher SE & Co. KG, dem weltweit führenden Anbieter vonReinigungstechnologie für gewerbliche und private Kunden. Es ist dieMission von Kärcher New Venture Ideen, Menschen, Projekte und Kapitalzusammenzubringen, um gemeinsam die Reinigungslösungen der Zukunft zuerschaffen. Mit Aktivitäten in 67 Ländern erzielte die Kärcher-Gruppe2017 den höchsten Umsatz ihrer Geschichte (2,5 Milliarden Euro).