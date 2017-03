Die mithilfe von Big Data vorhergesagten Modetrends warten mit angenehmen Überraschungen für Kunden des E-Commerce-Giganten Globalegrow auf

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Globalegrow, dasgrenzüberschreitende Online-Handelsunternehmen, hat in diesem Monateine limitierte Streifen-Kollektion vorgestellt, die beim Verkauf einWachstum von mehr als 35 Prozent erreicht hat. Man war davonüberzeugt, dass sich die Beliebtheit von Streifenelementen in derModesaison Frühjahr/Sommer 2017 beständig weiter steigern muss.Die Streifen-Kollektion bietet ein komplettes Angebot anBekleidungsstücken, darunter auch Tops, Kleider und Bodysuits. Nachder Eröffnung der New York Fashion Week Anfang Februar bemerkten dieDatenanalysten von Globalegrow bei der Menge der Suchanfragen mit demSchlüsselwort "Streifen" im Vergleich zu den Januarzahlen einensteilen Anstieg um 40 Prozent. Und auch die professionellen Stylistengaben zu Protokoll, dass gestreifte Kleidungstücke in der kommendenSaison im Trend liegen würden."Wir verbinden Mode mit Statistik, um den magischen Punkt zuerreichen", sagte Benjamin Zhao, Leiter des Product Line MarketingDepartment von Globalegrow. "Es ist wirklich interessant zu sehen,wie unsere internen Suchergebnisse mit den aktuellenMicro-Fashion-Momentaufnahmen übereinstimmen."Bei Globalegrow gibt es ein Forschungs- und Entwicklungsteam mitmehr als 15 Experten, worunter sich Top-Stylisten,Datenwissenschaftler und professionelle Einkäufer befinden. DieTop-Stylisten, die zuvor bei Zara als Studio-Designer tätig waren,haben ihre reichhaltigen Branchenerfahrungen mitgebracht und konntenso dabei helfen, die Vorhersagen zu Modetrends zu vervollständigen.Mittlerweile verfolgen Datenwissenschaftler bei Globalegrow dieModetrends und Vorlieben der Kunden, indem sie die modernstenWerkzeuge in diesem Bereich nutzen, wie etwa Google Analytics, GoogleAdWords und selbst entwickelte Analysesysteme.Mit der Unterstützung von Stylisten, Datenwissenschaftlern undEinkäufern, die eng zusammenarbeiten, um jeden einzelnen Schritt beimOnline-Kauf zu unterstützen, konnte Globalegrow die fabelhafteStreifen-Kollektion vor Kurzem mit großem Erfolg starten. Laut demjährlichen Handelsreport von 2016 gehören gestreifte Kleidungsstückemit einer täglichen Verkaufsmenge von im Durchschnitt 150 Stück zuden Bestsellern. Die neue Streifen-Kollektion von Zaful findet sichunter http://www.zaful.com/promotion-striped-fashion-special-359.htmlAußerdem wird Globalegrow auch zukünftig weitere Designvariantendurch das Hinzufügen einiger Kniffe neu gestalten, um so wichtigeTrends anzustoßen. In diesem Fall werden die Streifen mit floralenAufdrucken ergänzt, um diesem zeitlosen und klassischen Muster einenkünstlerischen Hauch zu verleihen. Die neuen Produkte sind bereitsonline http://www.zaful.com/promotion-floral-print-special-292.htmlÜber GlobalegrowGlobalegrow ist ein grenzüberschreitendes E-Commerce-Unternehmenmit Sitz in Shenzhen in China, das seit 2007 besteht. Globalegrow hatsich der Aufgabe verschrieben, den Einsatz von Technik in derModebranche zu fördern, und konzentriert sich in erster Linie aufmodebewusste weibliche Kunden. Das Unternehmen bietet seine Produkteweltweit über verschiedene Mode-Websites an, darunter RoseGal,SammyDress und Zaful.Pressekontakt:Lu Yang, +86-13418686013, luyang@globalegrow.comFoto - http://mma.prnewswire.com/media/475481/Globalegrow.jpgOriginal-Content von: Globalegrow, übermittelt durch news aktuell