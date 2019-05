"Bei mir an der Schule gab es früher ein "Slam Book", heute gibt es das Internet" Julianne Moore im TELE 5-Interview über Cyber-Mobbing, Sonnencreme und das größte Wunder der Menschheit (FOTO)

München, Deutschland (ots) -TELE 5 zeigt den Hollywoodstar in "Carrie" am Dienstag, 28. Mai,22:00 Uhr.Es ging gerade durch die Presse: Julianne Moore hat sich in Cannesfür eine Frauenquote in der Filmindustrie ausgesprochen und hofft aufpositive Veränderungen durch #MeToo. In Filmen wie "Still Alice" oder"Dem Himmel so fern" ist die Oscar-Preisträgerin in großartigenFrauenrollen zu sehen. Auch auf TELE 5: Die 58jährigeHollywoodschauspielerin zeigt am Dienstag, 28. Mai, 20:15 Uhr in derNeuverfilmung des Stephen King-Gruselschockers "Carrie" (2013) ihrKönnen....ob ein "Slam-Book" nicht fast das gleiche ist, was wirheutzutage im Internet finden:"Richtig. Doch nicht nur bei Jugendlichen, sondern beiErwachsenen. Wir finden es im Netz oder sogar in der Klatsch-Presse.Es werden anonym Kommentare über Leute verbreitet. Ich finde dasnicht richtig."...über das größte Wunder der Menschheit und was dieses mit ihrerRolle in "Carrie" zu tun hat:"Bei "Carrie" geht es für mich nicht um Horror und Blut, sonderneinfach um ein Mädchen, das vom Kind zur Jugendlichen wird und dabeijede Menge Hindernisse überwinden muss, ihre Mutter - ich - ist einesdavon! Chloe, die meine Tochter im Film spielt, war damals 15 Jahrealt. Mein eigener Sohn war 14. Dass ich eine Mutter bin, hatsicherlich dabei geholfen, mich FÜR den Film zu entscheiden. VieleLeute reden von Superkräften oder übersinnlichen Fähigkeiten - aberdas größte Wunder der Menschheit ist doch das Erwachsenwerden."...über ihr Schönheitsgeheimnis:"Sonnencreme (lacht). Ich schwöre darauf und glaube wirklich, dasses den Unterschied macht. Meine Geschwister und ich haben ganz helleHaut, deshalb hat uns unsere Mutter nie in die pralle Sonne gesetzt.Natürlich hat es auch etwas mit den Genen zu tun (lacht)."Textrechte: ©TELE 5-Kommunikation, Verwertung (auch auszugsweise)honorarfrei nur bei aktuellem Programmhinweis auf TELE 5 und beiNennung der Quelle.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568-171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5-Fotoredaktion:Judith HämmelmannTel. 089 - 649 568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell