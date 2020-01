mic: Geht es jetzt um die Wurst?

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie mic, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.01.2020, 05:11 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 0.15 EUR.

Nach einem bewährten Schema haben wir mic auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber mic. Es gab insgesamt fünf positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält mic daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält mic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: mic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 1296,65 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1341,64 Prozent im Branchenvergleich für mic bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 930,88 Prozent im letzten Jahr. mic lag 975,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei mic konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält mic auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.