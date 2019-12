mic: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie mic, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.12.2019, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 0.18 EUR.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir mic einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob mic jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die mic-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der mic führt bei einem Niveau von 49,12 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,79 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: mic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 1306,58 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1351,36 Prozent im Branchenvergleich für mic bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 930,44 Prozent im letzten Jahr. mic lag 975,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.