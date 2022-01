mic AG Aktie: AlsterResearch erhöht Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "mic":



Weiter gute Nachrichten für die mic AG (ISIN: DE000A254W52). Nachdem man die Übernahme der faytech AG vor kurzem unter Dach und Fach bringen konnte, erhöhen nun die Analysten der SRH AlsterResearch AG in ihrem aktuellen Research-Update das Kursziel der mic AG Aktie von EUR 5,40 auf EUR 5,90 und bestätigen ihre Einschätzung „KAUFEN“.

faytech-Übernahme ist eine richtungsweisenden Transaktion

Laut AlsterResearch avanciert die mic AG durch die faytech-Akquisition zu einem führenden Player im Bereich der Touchscreen-Panels am Point-of-Sale (POS), mit einem erstklassigen Kundenstamm und strategischen Produktionsstätten in Deutschland und China. Den überwiegend in Aktien bezahlten Kaufpreis für faytech sieht AlsterResearch als attraktiv an. Hier finden sie die mic AG News zur vollständigen Übernahme der faytech AG.

Thomas Wissler als für die Studie verantwortlicher Analyst bei AlsterResearch hebt neben dem Produktionsstandort China das weltweite Vertriebsnetzwerk und die renommierten Kunden der faytech hervor. Alles zusammen mache die faytech-Übernahme zu einer richtungsweisenden Transaktion für die mic AG, die den Umsatz der kombinierten Unternehmen bereits ab 2022 über die Schwelle von EUR 100 Mio. heben werde. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses sieht AlsterResearch damit ein Aufwärtspotenzial von über 100 %.

Über die faytech AG

Die faytech AG, Witzenhausen, ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service)-Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China.

Mit über 350 Mitarbeitern werden alle angebotenen Touch-Geräte von der faytech AG selbst entwickelt und hergestellt. Im Jahr 2013 wurde faytech North America als partnerschaftliches Unternehmen gegründet, um das Wachstum im US-Markt zu festigen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden im Jahr 2018 sowohl in Indien als auch in Japan Büros eröffnet. Zu den faytech-Kunden zählen namhafte Untertnehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Dell, Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens und Unilever.

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen.

Aktuell (04.01.2022 / 12:11 Uhr) notiert die mic AG Aktie im Xetra-Handel bei 2,74 Euro (-0,08 EUR / -2,84 %). Auch diese Aktie können Sie für 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.