micData: Nach Umbau mit hohem Potenzial

Die großen Hoffnungen, die das frühere Management der Beteiligungsgesellschaft mic AG in die börsennotierte IT- und Software-Tochter micData gesetzt hatte, haben sich nicht erfüllt, was zu einer drastischen Talfahrt der Aktie geführt hat. Unter neuer Führung wurde inzwischen aber die Restrukturierung abgeschlossen und eine Fokussierung von micData auf das Kernasset, die Schweizer Diso AG, umgesetzt. An der Börse werden die daraus ...



