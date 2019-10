"mensch, amerika!" - Schriftsteller T.C. Boyle wünscht sich Elizabeth Warren als US-Präsidentschaftskandidatin - Mittwoch, 30. Oktober 2019, 9.45 Uhr bei phoenix

Bonn/ Washington (ots) - Der international erfolgreiche Schriftsteller T.C.Boyle hofft, dass bei der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr dieDemokratin Elizabeth Warren ins Weiße Haus einzieht. "Elizabeth Warren sprichtmich an, bei vielen Themen stimmen wir überein", sagt T.C. Boyle in derphoenix-Interviewreihe "mensch, amerika!". "Teil des Problems bei der letztenWahl war, dass Männer ein Problem mit Frauen in Machtpositionen haben. Ichhoffe, wir sind jetzt bereit für eine Präsidentin und ich hoffe, sie kann dieseKorruption in Washington beseitigen", so Boyle. Der Schriftsteller glaubt nicht,dass Präsident Trump seines Amtes enthoben wird. "Der Senat marschiert einfachin Parteiformation, einen Typen wie den republikanischen Mehrheitsführer MitchMcConnell scheint nichts anderes zu interessieren, als an der Macht zu bleiben."Die Präsidentschaftswahl 2020 sei deshalb "die wichtigste Wahl in der Geschichteder Vereinigten Staaten."In der phoenix-Interviewreihe "mensch, amerika!" spricht ARD USA-KorrespondentJan Philipp Burgard mit Menschen, die uns Amerika besser verstehen lassen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell