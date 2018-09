meistro ENERGIE GmbH macht autark und vollzieht Markenrelaunch und TV-Kampagne mit n-tv / Neue Farbe - neuer Claim: Energie, die autark macht (VIDEO)

Ingolstadt (ots) -Der Ingolstädter Energiedienstleister meistro ENERGIE GmbH startetheute die Kooperation mit dem TV Sender n-tv und bewirbt in dennächsten zwei Monaten massiv das Konzept der Mittelstandsenergie.Darin begleitet meistro alle bestehenden und zukünftigen Kunden indie Energieautarkie. Im Rahmen dieser Kampagne "vergrünt" sich dasUnternehmen und vollzieht einen Markenrelaunch. Der neue Claim unddie neue Farbe verdeutlichen den logischen und konsequenten Schrittdes 100 % klimaneutralen Energiedienstleisters, der zukünftig fürEnergieautarkie steht."Können Sie sich vorstellen, Ihren Energieanbieter überflüssig zumachen?" Mit diesem prägnanten Satz beginnt die neue TV-Kampagne dermeistro ENERGIE GmbH, die die Energieautarkie für den Mittelstand inden Mittelpunkt der Kampagne stellt. Siehe dazu auchwww.meistro.de/ntv.Den aktuellen TV-Spot finden Sie hier:https://youtu.be/QXZpWifao_QDas neue Konzept der Mittelstandsenergie in Kooperation mit n-tvermöglicht es UnternehmerInnen in ein unentgeltliches,vollumfängliches Beratungskonzept - auch per einfachen Videochat -einzusteigen. Der Energiedienstleister hilft den Unternehmen täglichund kostenfrei dabei, seinen Autarkiegrad schrittweise und sinnvollzu erhöhen. Am Anfang jeder Energie-Autarkie steht klimaneutraleEnergie und die Messung der Verbrauchsdaten, die Aufschluss über denStatus Quo bzw. den energetischen Footprint des jeweiligen Kundengibt. Im Anschluss erhält der Kunde individualisierteBeratungsleistungen in Energiefragen. Neben einer zusätzlichenAutarkieprämie in Höhe von 100 Euro - anrechenbar auf die ersteAutarkiemaßnahme - und einer ständigen, kostenlosen und digitalabrufbaren Beratungsbereitschaft mit einem Expertennetzwerk ausAutarkieberatern, erhält jeder Kunde zudem eine für 6 Monatekostenlose TV NOW-Mitgliedschaft.Mike Frank, Geschäftsführer der meistro ENERGIE GmbH: "Denzukünftigen energetischen Ansprüchen unserer Kunden wollten wir mitdem neuen Claim und der Neupositionierung Rechnung tragen. Kunden undInteressierte sollen uns einerseits für den primären Energiebedarfmit zu 100 % klimaneutraler Energie und anderseits als zuverlässigerBegleiter auf dem Weg in die Energie-Autarkie wahrnehmen."Neuer Claim: Energie, die autark macht.Ab heute führt meistro auch einen neuen Claim ein: Energie, dieautark macht. Gleichzeitig wird der komplette Markenauftritt"vergrünt". Dafür wurden alle gängigen Werbematerialien, Layouts,Flottenfahrzeuge, Medien sowie die Unternehmens-Webseite an das neueaufgefrischte Design angepasst. Zum Start des Relaunch schaltetmeistro zusätzlich eine TV-Kampagne zur Mittelstandsenergie inKooperation mit n-tv und erhöht den Service über digitaleBeratungsmöglichkeiten. Dabei wird die TV-Kampagne auch mit gezieltenSEA Maßnahmen und IntelliAD TV Triggering lanciert bzw. verlängert.Christian Dau, Leiter Marketing & Digital Business bei der meistroENERGIE GmbH: "Wir haben viele Primär- und Sekundär-Daten ausgewertetund nach einer für unsere Kunden und deren zukünftigen Bedarfsinnvollen und eigenständigen Positionierung gesucht. Da die Kundenin Zukunft autark sein wollen, bieten wir das Netzwerk und dieEnergie, die autark macht. Mit der TV-Kooperation möchten wir zudemdem unternehmerischen Mittelstand einen ersten Impuls über dieMöglichkeiten einer energieautarken Zukunft geben."Über die meistro ENERGIE GmbHDer Energiedienstleister meistro ENERGIE GmbH liefert seit 2006erfolgreich ausschließlich klimaneutrale Energie (Strom & Erdgas) anüber 7.000 Unternehmen und Kunden mit mehr als 20.000 Lieferstellen.meistro liefert dabei jährlich rund eine Milliarde kWh Energie anseine Kunden und steht diesen mit branchenspezifischenEnergieeffizienz-Lösungen beratend und unterstützend auf dem Weg indie Energie-Autarkie zur Seite. Als einziger Anbieter bietet meistrogeförderte Messtechnik für den unternehmerischen Mittelstand über das"BMWi Förderprogamm Einsparzähler" an. Das Energie-Monitoring ist fürmeistro Kunden stets inkludiert und gilt als erste grundlegende Phaseauf dem Weg in die Autarkie. Jeder Kunde kann dabei zukünftig seinenpersönlichen Autarkiegrad festlegen. Zu den Digitalmarken von meistrogehört außerdem das Onlineportal www.meistro.de/effizienz, dieB2B-Energie Community www.wattislos.com und die bundesweiteVermarktungs- und Leerstandssoftware www.faceyourbase.comPressekontakt:meistro ENERGIE GmbH | Marcus HellkötterNürnberger Straße 58 | 85055 IngolstadtTel. 0841 65700-347 | Fax 0841 65700-390marcus.hellkoetter@meistro.de | www.meistro.deOriginal-Content von: meistro ENERGIE GmbH, übermittelt durch news aktuell