Die meistgesuchte Wohnung Deutschlands: 66 Quadratmeter für 446 Euro Kaltmiete / Exklusive Analyse von ImmobilienScout24 zum Wohngipfel (FOTO)

Berlin (ots) - Der Wohngipfel im Bundeskanzleramt sucht nach Lösungen für einesder drängendsten Probleme unserer Zeit: den Engpass beim bezahlbaren Wohnraum.Zu diesem Anlass hat ImmobilienScout24 analysiert, welche Wohnungen inDeutschland am häufigsten gesucht werden.Das Ergebnis: Die im Bundesdurchschnitt meistgesuchte Wohnung hat imDurchschnitt 66 Quadratmeter, 2,5 Zimmer und kostet 446 Euro Kaltmiete. DieseZahlen ergeben sich aus der ImmobilienScout24-Analyse, die zum Wohngipfel derBundesregierung vorgelegt wurde.In einigen Regionen Deutschlands ist der Nachfragedruck so hoch, dass Mietersogar höhere Preise für weniger Wohnfläche zahlen: So müssen sich Suchende inMünchen im Durchschnitt mit 45 Quadratmetern auf 2 Zimmern für eine Kaltmietevon rund 645 Euro zufrieden geben - und das bei einem enormen Konkurrenzdruck:Solche Wohnungen erhalten im Schnitt 2.017 Bewerbungen.Berliner Wohnungssuchende begnügen sich bei einer Kaltmiete von 426 Euro mit 49Quadratmetern auf 2 Zimmern - rund 1.760 Bewerber melden sich auf ein solchesInserat im Durchschnitt.Auf Platz 3 im Ranking der meistgesuchten Wohnungen liegt Stuttgart: 1.377Bewerber melden sich im Schnitt auf ein Inserat, in dem 55 Quadratmeter auf 2,5Zimmern für 557 Euro kalt angeboten werden.Es folgen Köln mit 1.160 Mitbewerbern auf Wohnungen mit durchschnittlich 2Zimmern auf 47 Quadratmetern für 451 Euro kalt sowie Frankfurt am Main mit 2Zimmern auf 47 Quadratmetern für 504 Euro Kaltmiete im Durchschnitt.Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmobilienScout24, sagt: "Unsere Analyseverdeutlicht die Dringlichkeit des Neubaus im bezahlbaren Wohnungssegment. Wennwir in den Metropolen auf entsprechende Wohnungsangebote mehr als 1.700 Bewerberverzeichnen, läuft da etwas ganz gewaltig schief. Wir rufen der Politik deshalbzu: Baut, was gesucht wird!"ImmobilienScout24 mischt mit beim WohngipfelUm auf die Probleme der Menschen aufmerksam zu machen, hat sichImmobilienScout24 auch im unmittelbaren Umfeld des Wohngipfels etwas einfallenlassen. Unter dem Motto: "Baut, was gesucht wird!" rollt ein Tieflader-Truck mitder "meistgesuchten Wohnung Deutschlands" auf der Ladefläche durch dieBundeshauptstadt. Um 12.30 Uhr macht die fahrbare Wohnung auch amFriedrich-List-Ufer in Sichtweite des Bundeskanzleramts Halt. Ziel der Aktionist, die Wahrnehmung auf den realen Engpass auf dem Wohnungsmarkt zu lenken,damit sich die Neubauaktivitäten hierauf konzentrieren.Bildunterschrift Grafik:Die Top 10 der beliebtesten Wohnungen nach Bewerbern pro Inserat aufImmobilienScout24.Link zur Aktion: www.baut-was-gesucht-wird.deMethodikErmittelt wurden die Durchschnittswerte für Wohnfläche, Zimmeranzahl, Kaltmietesowie die erhaltenen Bewerberanfragen pro Wohnungsinserat in der Region. Dabeiwurden jeweils die 100 Wohnungsinserate je Region mit den meistenBewerberanfragen zugrundegelegt. Betrachtet wurden Inserate, die zwischen Juli2017 und Juni 2018 auf ImmobilienScout24 aktiv waren. Insgesamt flossen rund40.000 Mietwohnungen in die Analyse ein.