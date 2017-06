Die meisten Patienten würden sich auch vom Roboter operieren lassen / Umfrage von Porsche Consulting zeigt positive Reaktionen auf Automatisierung im Krankenhaus. (FOTO)

Stuttgart. (ots) -Drei von vier Bürgern in Deutschland haben nichts dagegen, wennbei einer Operation im Krankenhaus "Kollege Roboter" statt einesChirurgen das Skalpell führen würde. Das ergab eine repräsentativeUmfrage der Managementberatung Porsche Consulting. Unter denBefragten knüpfen 41 Prozent ihr "Ja" an die Bedingung, dass derRobotereinsatz weniger risikoreich wäre als die Behandlung durcheinen Arzt. 23 Prozent der Bürger in Deutschland lehnenMedizinroboter ab.Ähnlich aufgeschlossen zeigen sich die Menschen in Deutschland,wenn es um die Betreuung im Alter geht: Aus dem Bett heben,Medikamente geben, Speisen und Getränke reichen - typischeTätigkeiten von Pflegekräften könnten schon bald auch voncomputergesteuerten Robotern erledigt werden. 56 Prozent derBefragten würden sich von einer Maschine pflegen lassen. PorscheConsulting untersuchte im Rahmen der Studie auch die Gründe für einesolche Entscheidung: Der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonalführt bei 37 Prozent zur Bereitschaft, einen Pflegeroboter zuakzeptieren. Und 36 Prozent würden den Roboter akzeptieren, wenn siedadurch zu Hause wohnen bleiben und einen Umzug in ein Heimverhindern könnten. Als weitere Gründe, die für einen Robotersprechen, wurde die ununterbrochene Betreuung "rund um die Uhr" (29%)sowie mögliche Kostenvorteile gegenüber einem Pflegedienst (21%)genannt. 44 Prozent lehnen dagegen Pflegeroboter generell ab.Eine digitalisierte medizinische Betreuung erfordert Zugang zuallen erforderlichen Daten. Das scheint aus Patientensicht kaum einProblem zu sein: 71 Prozent der Bürger in Deutschland würde derSpeicherung der gesamten Krankenakte, zum Beispiel auf derVersichertenkarte, sofort zustimmen. Diese große Gruppe hätte auchkeine Einwände gegen die Weitergabe der Daten an andere Ärzte und andie eigene Krankenversicherung. Zwei von drei Befürwortern würdenihre Einwilligung an die verständliche Bedingung knüpfen, dass ihreDaten vertraulich behandelt werden."In einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren wird dieDigitalisierung soweit fortgeschritten sein, dass Roboter imGesundheitswesen und in der Pflege weitreichende Aufgaben übernehmenkönnten", sagt Dr. Roman Hipp, Partner bei Porsche Consulting undverantwortlich für den Bereich Health Care. Für Hipp tragen"fortschrittliche Entwicklungen in der Medizintechnik seit langem zurVerbesserung der Heilung und Pflege von Menschen bei". Die Akzeptanzsei auf der Patientenseite bereits erstaunlich gut ausgeprägt, soHipp. Jetzt gehe es darum, dass Krankenhäuser und das Pflegewesen dieorganisatorischen Voraussetzungen für mehr Digitalisierung schaffenwürden. Hipp: "Wenn Ärzte und Mitarbeiter in der Pflege beiStandardtätigkeiten entlastet werden, könnten Mangel und Notstände imGesundheitswesen abgebaut werden."Details der Umfrage stehen online unter:www.porsche-consulting.com zur Verfügung.Die Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen, ist eineTochtergesellschaft des Sportwagenherstellers Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG, Stuttgart. Sie wurde 1994 gegründet, begann damals alsvierköpfiges Team und beschäftigt heute mehr als 400 Mitarbeiter. Dasinternational agierende Unternehmen hat vier Auslandbüros in Mailand,São Paulo, Atlanta und Shanghai. Porsche Consulting zählt zu denführenden Beratungsgesellschaften in Deutschland. Unter dem Leitmotiv"Strategisch denken, pragmatisch handeln" betreuen die Beraterweltweit Konzerne und mittelständische Unternehmen aus derAutomobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- undAnlagenbau. Weitere Klienten kommen aus demFinanzdienstleistungssektor, der Konsumgüterindustrie und dem Handelsowie aus der Baubranche.Basis:Porsche Consulting beauftragte Forsa mit der deutschlandweiten,repräsentativen Umfrage bei 1000 Bürgern (Zeitraum: 24. bis 27. April2017; systematisches Zufallsverfahren).Hinweis:Redaktionen können Infografiken mit den Umfrageergebnissenhonorarfrei anfordern. Erforderliche Quellenangabe bei Verwendung:Porsche ConsultingPressekontakt:Kontakt Porsche Consulting GmbH:Heiner von der Ladenheiner.von.der.laden@porsche.de+49 711 911 1 21 21Original-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell