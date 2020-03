Die meisten Fehltage in Betrieben gehen auf Rückenschmerzen zurück (FOTO)

Berlin (ots) - 2019 war fast jeder zehnte AOK-versicherte Beschäftigte einmalwegen Rückenschmerzen nicht arbeitsfähig. Beschäftigte mit körperlichbelastenden Tätigkeiten, aber auch ältere Beschäftigte, waren deutlich stärkerbetroffen. "Es gibt eine hohe Quote von Betroffenen, die jedes Jahr aufgrund vonRückenschmerzen in den Betrieben fehlen. Die Fehlzeiten sind regional jedochsehr unterschiedlich", sagt Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführerdes Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). "Das lässt sich auch durch dieUnterschiede beim Alter und bei den Tätigkeiten der Beschäftigten erklären."Präventionsangebote könnten die körperliche Belastbarkeit und Beweglichkeit derBeschäftigten verbessern und somit die Fehlzeiten sowie die Zahl anNeuerkrankungen verringern.2019 fehlten die erwerbsfähigen AOK-Mitglieder insgesamt 214 Millionen Tage. Mit21 Millionen Tagen belegen Rückenbeschwerden den ersten Platz bei denEinzeldiagnosen: Von den durchschnittlich 19,8 Tagen, die jedes AOK-Mitglied2019 krankheitsbedingt im Job ausgefallen ist, entfallen 2,0 Tage aufRückenschmerzen. Damit liegt diese Erkrankung noch vor der klassischen Erkältung(1,4 Tage pro AOK-Mitglied). Die Betroffenenquote lag dabei in den letztenJahren kontinuierlich hoch. 2019 war der Wert bei 9,4 Prozent, 2010 bei 9,5Prozent.Betroffen sind vor allem Beschäftigte mit körperlich stark belastendenTätigkeiten: An der Spitze stehen Berufe in der Ver- und Entsorgung(durchschnittlich 4,0 Fehltage pro AOK-Mitglied) und Kranführer/innen (3,8Fehltage), gefolgt von Berufen in der spanlosen Metallbearbeitung (3,7Fehltage). Die niedrigsten Fehlzeiten aufgrund von Rückenschmerzen hatten Berufein der Hochschullehre und -forschung mit durchschnittlich lediglich 0,2Fehltagen, gefolgt von den Berufen in der Softwareentwicklung mit 0,3 Fehltagen.Neben der Art der Tätigkeit spielen auch Alter und Geschlecht eine Rolle. Solassen sich Männer häufiger wegen Rückenschmerzen arbeitsunfähig schreiben alsFrauen (18,3 zu 13,4 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 100 AOK-Mitglieder)."Jobbedingte Rückenschmerzen nehmen mit dem Alter deutlich zu, wobei Männer injeder Altersgruppe häufiger betroffen sind als Frauen", ergänzt Helmut Schröder.Männer über 60 Jahre trifft es besonders stark. Hier liegen die Fehltage um 22,0Prozent höher als bei den Frauen (4,4 zu 3,6 Fehltage pro AOK-Mitglied).Unter den AOK-versicherten Beschäftigten, die im Jahr 2019 wegen Rückenschmerzenkrankheitsbedingt im Betrieb fehlten, konnte ein Drittel bereits im Vorjahr ausdiesem Grund mindestens einmal nicht zur Arbeit gehen. Das kann bereits einerstes Anzeichen für chronische Rückenschmerzen sein. 5,0 Prozent dieserBeschäftigten erhielten sogar in den letzten fünf Jahren durchgängig mindestenseinmal jährlich eine vom Arzt bescheinigte Arbeitsunfähigkeit wegenRückenschmerzen.Deutliche regionale UnterschiedeDie Fehlzeiten aufgrund von Rückenschmerzen sind regional sehr unterschiedlich.So fehlen die AOK-versicherten Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern wegenRückenschmerzen am längsten (durchschnittlich 2,5 Fehltage), gefolgt vonBrandenburg (2,4 Fehltage); am wenigsten betroffen sind die Beschäftigten inHamburg (1,6 Fehltage) und Bayern (1,7 Fehltage).Deutliche Unterschiede zeigen sich auch beim Vergleich der mehr als 400 KreiseDeutschlands und der Stadtteile der Millionenstädte Berlin, Hamburg, München undKöln sowie des Stadtstaats Bremen: Beschäftigte, die in den StädtenGelsenkirchen und Offenbach am Main wohnen, haben deutschlandweit die meistenFehltage aufgrund von Rückenschmerzen (3,4 und 3,3 Fehltage pro AOK-Mitglied).Beschäftigte aus den bayerischen Landkreisen Garmisch-Partenkirchen oderOberallgäu sind vergleichsweise wenig von Rückenschmerzen betroffen (1,0 und 1,1Fehltage).Prävention im Unternehmen hilftDie Betriebliche Gesundheitsförderung kann dabei helfen, möglichstrückenschonend zu arbeiten. Dazu können Betriebe ihren Beschäftigtenzielgruppengenaue Präventionsmaßnahmen wie Rückenschulen, Bewegungspausen oderdas Erlernen richtiger Hebetechniken anbieten. Für Bewegungsprogramme wieRückenschulen, die dabei helfen, die körperliche Belastbarkeit und Beweglichkeitder Beschäftigten zu verbessern, liegen gute Wirksamkeitsnachweise vor. Sokönnen solche Programme zu reduzierten Fehlzeiten oder einer geringeren Zahl anNeuerkrankungen aufgrund von Rückenschmerzen führen. Die gesetzlichenKrankenkassen unterstützen Unternehmen, entsprechende Angebote zu etablieren.Krankenstand insgesamt leicht gesunkenInsgesamt ist der Krankenstand mit 5,4 Prozent im Jahr 2019 im Vergleich zumVorjahr leicht gesunken (2018: 5,5 Prozent). Damit hat jeder AOK-versicherteBeschäftigte im Durchschnitt 19,8 Tage aufgrund einer ärztlichenArbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Betrieb gefehlt. Häufigkeit und Dauer derKrankheitsarten unterscheiden sich deutlich: Die meistenArbeitsunfähigkeitsfälle betreffen Atemwegserkrankungen. Die durchschnittlichlängste Falldauer haben psychische Erkrankungen. Ein durchschnittlicherArbeitsunfähigkeitsfall aufgrund einer Muskel-Skelett-Erkrankung dauerte 17,3Tage.Der Analyse des WIdO liegen die Daten von knapp 14,4 Millionen AOK-versichertenArbeitnehmern zugrunde, die 2019 in mehr als 1,6 Millionen Betrieben beschäftigtwaren.