meintribe: Unsere Life-Balance durch New Work und Empathie (FOTO)

Königstein im Taunus (ots) -Hashtag-Kampagne #meintribeWir möchten mit #meintribe zeigen, dass New Work funktioniert.Denn wir leben es seit der Unternehmensgründung mit Erfolg aus undvor. Lasst uns gemeinsam ein innovatives Verständnis von Arbeit 4.0schaffen, das ohne faule Kompromisse für alle Beteiligtenfunktioniert!Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant, das merkst du sicherselbst jeden Tag. Begriffe wie New Work und ein neues Verständnis vonWork-Life-Balance prägen die Debatte um die Zukunft unsererArbeitswelt. Wie sieht unser Leben zwischen Beruf und Familie aus?Lebt jeder eine Berufung aus? Und wie sieht es mit der Freizeit aus?New Work: Flexibilisierung und WertewandelEvents wie die zum zweiten Mal stattgefundene NWX in Hamburgmachen deutlich, dass Arbeit nicht mehr starr ist, sondern sich enormschnell verändert. Allein die Digitalisierung wälzt gewohnte Prozessedermaßen stark um, dass wir derzeit nur erahnen können, in welcheRichtung die neue Arbeit - Arbeit 4.0 - genau gehen wird. Aber auchunsere persönlichen Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen fließenmehr und mehr in unser Berufsleben ein. Denn wenn es eines nicht mehrklar zu geben scheint, dann ist eben jenes Berufsleben. Die meistenvon uns wünschen sich heute keine Trennung mehr vom notwendigen ÜbelArbeit und dem ersehnten Feierabend, sondern möchten auch beruflichglücklich sein. Und das weltweit.Was wir künftig brauchen, ist also keine Work-Life-Balance mehr,sondern eine Life-Balance. Die große Gallup-Umfrage, die wohlrenommierteste Studie zur Arbeitsplatzqualität, zum Glück im Berufbringt hervor, dass den meisten heute vor allem diese Werte wichtigsind:- Sicherheit des Arbeitsplatzes- Gehalt- ein Job, der nicht zu viele Ressourcen abzieht- genug Zeit für Dinge, die sie lieben- berufliche PerspektivenWir sehen hier einen klaren Bedürfniswandel. Neben dentraditionellen Werten wie Sicherheit und Verlässlichkeit amArbeitsplatz treten weitere Faktoren hinzu, die uns heute eben auchwichtig sind. Denn wir möchten nicht nur irgendetwas tun, sondernetwas, das uns Freude bringt, uns fordert und Perspektiven aufzeigt.Beruflicher Erfolg ist heute so individuell wie nie zuvor. Wir wollenselbst entscheiden, wie wir arbeiten, wann wir arbeiten und unterwelchen Bedingungen wir arbeiten.Quo Vadis Arbeit 4.0?Aber wie sieht das nun tatsächlich aus? Gibt es diese neueArbeitswelt wirklich oder bleibt sie ein Wunschtraum? Beides istrichtig. Denn während in den skandinavischen Ländern Menschen einesehr hohe Zufriedenheit angeben, landet Deutschland im WorldHappiness Report der UNO nur auf Rang 16.(http://docs.dpaq.de/10520-worldhappiness_v1.pdf) Direkte Nachbarn inder Platzierung sind Costa Rica, Puerto Rico und Brasilien. Dochhängt dieses Glücksempfinden tatsächlich mit unserem Arbeitslebenzusammen?Durchaus. Das zeigen die Zahlen der bereits erwähntenGallup-Umfrage, die Teil des World Happiness Reports ist. StarkerIndikator für das persönliche Glücksempfinden ist die beruflicheSituation. Wer einen Job hat, ist glücklicher als einer, derarbeitslos ist. Wer einen gut bezahlten Job hat, wiederum einStückchen zufriedener. Und wer beruflich seine Kompetenzen undLeidenschaften ausleben darf und dafür gut bezahlt wird, steigt andie Spitze im Bereich der Arbeitszufriedenheit auf. Mangelt es alsohieran in Deutschland? Möglicherweise. Denn die Deutschenidentifizieren sich auffallend wenig mit ihrer Arbeit. So gabenlediglich 15 % der Menschen an, eine hohe emotionale Bindung an ihrenArbeitgeber zu spüren. Könnten wir das nicht ändern?Neues Bewusstsein ohne alte Hürden#meintribe steht für den modernen und offenen Weg, der jedemMenschen die Möglichkeit gibt, seinen persönlichen Erfolgsweg zufinden. Er steht für echte Chancengleichheit und auch für ein neuesBewusstsein. Wenn wir:1. auf Missstände hinweisen,2. weiterdenken,3. Verbesserungen anregen,4. neue Wege umsetzen,lohnt sich das für alle. Für Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer undSelbstständige. Wenn jeder seinen Erfolg finden und ausleben darf,werden wir insgesamt erfolgreicher. Dann ist auch mehr als Platz 16im Glücksranking drin, da sind wir uns ganz sicher.Was wir tun können?Rollenbilder abschaffenJeder kann etwas gut und sollte dies unabhängig von überholtenRollenbildern und Traditionen tun dürfen. Verabschieden wir uns dochendgültig von alten Normen, wie der, dass Frauen maximal in Teilzeitarbeiten dürfen und Männer keine Elternzeit nehmen sollten. Beidesind angestaubt und nicht mehr zeitgemäß. Erfolg ist individuell undauch die persönlichen Vorstellungen von Arbeits- und Familienlebensollten es sein dürfen.Arbeitsbedingungen flexibilisierenWer Kinder erzieht, hat oft ganz simple logistische Probleme. DieKita öffnet kürzer, als die Arbeitszeit lang ist, der Arbeitsweg istzu weit von der Schule entfernt und vieles mehr. Müssen wir uns imdigitalen Zeitalter tatsächlich noch davon ausbremsen lassen? Solltenuns solche Dinge daran hindern, unser Potenzial auf die Straße zubringen? Wir denken nicht! Flexiblere Arbeitsbedingungen,beispielsweise der Abschied vom klassischen 9-to-5-Job oder vermehrteRemote-Arbeitsplätze ermöglichen genau das.Betriebs-Kitas einrichtenIn vielen Ländern sind betriebliche Kindertagesstätten ganz normalund völlig akzeptiert. Letztlich profitieren hiervon nicht nur dieEltern kleiner Kinder, sondern auch die Unternehmen selbst, weil siegute Arbeitskräfte binden und schneller wieder zurück in den Jobholen können.Besteuerung gerechter machen Alleinerziehende werden genausobesteuert wie alleinverdienende Singles, obwohl sie keine Singles,sondern eben Einelternfamilien sind. Sicher auch ein Ansatz, über denes nachzudenken gilt, wenn wir faire Bedingungen für alle schaffenmöchten.Gegenseitig motivieren und stärkenWeil viele Menschen leise bleiben und nicht darauf aufmerksammachen, wo es hakt und was für ein wirklich faires New Work noch zutun bleibt, geschehen Veränderungen nur sehr langsam. Genau dasmöchten wir mit #meintribe ändern. Schaffen wir gemeinsam einePlattform für erfüllendes Arbeiten, das den heutigen Bedürfnissen vonFrauen und Männern gerecht wird.Teile #meintribe für faires und zeitgemäßes New WorkHast du eigene Ideen, was unser Arbeitsleben zeitgemäßer undfairer machen könnte? Wie sieht dein Verständnis einer modernenWork-Life-Balance bzw. einer Life-Balance aus? Was bleibt zu tun undwie könnte dies umgesetzt werden? Nutze den Hashtag #meintribe gernedafür, um modernes Arbeiten ohne faule Kompromisse und überholteStolpersteine in den Fokus zu rücken.Echte GeschichtenWir teilen unter dem Hashtag einige echte Geschichten mit dir, diezeigen, welche Kompromisse Frauen und Männer in Deutschland noch imJob eingehen müssen und welche Alternative wir dringend entwerfensollten.Rücken wir endlich in den Fokus, was wirklich zählt: unser Könnenund unsere Leidenschaft für unseren Job und nicht, ob wir nun dieArbeit zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr erledigt bekommen oder lieberabends am Schreibtisch sitzen. Lasst uns gemeinsam Deutschlandberuflich erfolgreicher und glücklicher machen und uns zuErfolgsentdeckern werden! Mit #meintribe und #erfolgsentdecker zeigstdu, dass genau das auch für dich wichtig ist.Über die karriere tutor GmbHDie 2015 gegründete karriere tutor® GmbH mit Sitz in Königstein imTaunus ist Experte für Online Weiterbildungen. Ziel des erfolgreichenStartups ist es, Menschen erfolgreicher und glücklicher in ihrem Jobzu machen. Das Angebot des Unternehmens beschränkt sich deshalb nichtnur auf Weiterbildungen, sondern ist ganzheitlich angelegt. So bietetkarriere tutor Teilnehmern Unterstützung bei der Suche nach demTraumjob an oder bereitet sie mit kostenlosen Bewerbercoachings aufdie optimale Präsentation beim Wunscharbeitgeber vor. Drei Jahre nachder Gründung engagieren sich heute bereits knapp 70 feste Mitarbeitertäglich für die Erreichung dieses Ziels. karriere tutor® GmbH
Eine der zentralen Säulen des Unternehmens ist die Entwicklung von innovativen Weiterbildungsmodellen und die fortlaufende Gestaltung von zukunftsfähigen Formen des beruflichen Lernens.
Weitere Informationen finden Sie unter www.karrieretutor.de