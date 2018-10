mein ausland spezial: Der Baltische Weg - Europas Musterschüler - Sonntag, 18. November 2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Eine Entdeckungsreise in Europas östliche Ecke, wodie Kühe aus dem Meer trinken, weil es nicht mehr salzig ist. WoInternet ein Grundrecht ist und Skype erfunden wurde. Wo SingenBürgerpflicht ist und es mehr Dirigenten als Generäle gibt. Wo dieStrände endlos sind und der Sand so fein ist, dass er beim Gehenquietscht. Man kommt dorthin, wenn man immer weiter reist: nachNorden und nach Osten - bis kurz vor St. Petersburg.2018 feiern Litauen, Lettland und Estland hundert JahreUnabhängigkeit - abzüglich der langen Jahre hinter dem EisernenVorhang. Davor herrschten die Baltischen Barone. "Wir wollten endlichHerr im eigenen Haus sein und nicht mehr die Diener", erzähltLettlands langjährige Staatspräsidentin Vaira Vike-Freiberga imInterview. Doch dafür mussten Esten, Letten und Litauer die Sowjetsbuchstäblich aus dem Land singen. Das war 1989 - ein wahresMeisterstück und als "singende Revolution" in jedem Geschichtsbuch zufinden. Endgültig in Sicherheit wähnten sich die Balten, als sie 2004der EU und der NATO beitraten - und Moskau das geschehen ließ. Dochseit Russland begonnen hat, Grenzen in Europa zu verschieben, sinddie Sorgen zurück.Der langjährige Nordeuropa-Korrespondent Tilmann Bünz hat dieführenden Köpfe der singenden Revolution besucht, den Zaun-Bau an derlitauischen Grenze zu Kaliningrad beobachtet und mit jungen Russen inRiga gesprochen, die vier Sprachen sprechen und keine Sehnsucht nachihrem vermeintlichen Mutterland haben. Er besucht die Insel Kihnu -eines der wenigen Matriarchate der Welt und bestimmt das einzige mitGlasfaseranschluss - und geht Frage nach, ob Leonard Cohen nicht einDenkmal in Vilnius verdient hätte.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell