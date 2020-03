mein ausland: Tunesien - Zwischen Magie und Moderne, Mittwoch, 11. März, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Sie sind Bürgermeisterin, Müll-Polizist, Arbeiter. Die Menschen,die ZDF-Korrespondentin Christel Haas in Tunesien getroffen hat. Sie kenneneinander nicht, doch etwas Wichtiges verbindet sie - sie lieben und leben fürihr Land. Der nordafrikanische Staat ist ein Land, das gekennzeichnet ist durchstarke Gegensätze. Armut und Reichtum, Frauenrechte und Männerdominanz,Touristenmagnet und Abgeschiedenheit. In der Hauptstadt Tunis, an der Küste, inder Wüste ist sie mit ihrem Team auf die Suche gegangen, nach denHerausforderungen, den Hoffnungen und den Träumen der Tunesier.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4541799OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell