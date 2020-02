mein ausland Reportage von Sabine Bohland, phoenix/WDR 2020: Ruanda - Land der Opfer, Land der Täter, Donnerstag, 27. Februar 2020, 21.00 Uhr

Bonn (ots) - Der Völkermord kostete fast einer Million Menschen in gerade einmal100 Tagen das Leben. Radikale Hutus hetzten die eigene Volksgruppe auf, dieMinderheit der Tutsi zu töten. Heute, 25 Jahre später, ist Ruanda auf seinem Wegzur inneren Versöhnung noch lange nicht am Ziel angekommen. Aber es passiertetwas in diesem geschundenen Land. Sabine Bohland Leiterin des ARD-StudioNairobi widmet dem zentralafrikanischen Ruanda, dem Land der Opfer und derTäter, eine 45-minütige Reportage.Seit dem Ende des Genozids hat sich Ruanda enorm entwickelt. Unter der jetzigenRegierung, die das Morden 1994 beendete, ist das kleine ostafrikanische Land zueinem afrikanischen Vorzeigestaat geworden. Wirtschaftswachstum, saubereStraßen, offiziell keine Korruption. Der Preis für die Bevölkerung ist einemassiv eingeschränkte Meinungsfreiheit. Die Regierung rechtfertigt sich, dennder Feind sei noch immer eine Bedrohung, da in das benachbarte Ostkongohunderttausende Hutu geflohen waren, aus Angst vor der Rache der Befreier. Bisheute leben tausende Kämpfer ruandischen Ursprungs in den Wäldern im Ostkongo.Die Region leidet unter Gewalt.ARD-Korrespondentin Sabine Bohland erzählt von Begegnungen mit der "Generation25", mit jungen Menschen, die während oder kurz nach dem Genozid im Jahr 1994geboren wurden. In ihre Reportage zeigt sie, wie eine Generation von Ruandernmit der Bürde der eigenen Geschichte umgeht. Eine Generation, die dieVergangenheit hinter sich lassen will, eine Generation, die den Traum von einerversöhnten Gesellschaft verwirklichen will. Da ist Vanessa, deren Geschichte indem Theaterstück "Generation 25" stellvertretend für viele Schicksale in Ruandaerzählt wird. Eine sterbende Mutter bittet ein junges, 13-jähriges Mädchen, ihrBaby an sich zu nehmen. Das Baby ist heute 25 Jahre alt und eben jene Vanessa.Noch immer lebt sie mit Grace zusammen, dem damals 13-jährigen Mädchen.Der Film erzählt aber auch die Geschichte junger ruandischer Kämpfer, die imOstkongo geboren wurden und dort von den Anführern der alten Hutu-Milizen imRebellenkampf verheizt werden. Sie predigen den jungen Männern noch immer dieIdeologie der Völkermörder. Manche von ihnen können fliehen, wie Habimana Moise- auch ihn traf Sabine Bohland bei ihren Dreharbeiten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4531379OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell