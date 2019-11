mein ausland: Mahmouds Traum - Ein krebskrankes Kind in Gaza - Mittwoch, 6. November 2019, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Der 13-jährige Mahmoud ist im Gaza-Streifen ein talentierterFußballspieler. Außerdem begeistert er bei Familienfeiern als Alleinunterhalterund Sänger. Aber dann bekommt er immer häufiger extreme Schmerzen im Bein.Schließlich die Diagnose: Knochenkrebs.Dr. Thabit Kahlid, Chef der Onkologie im Rantisi-Krankenhaus von Gaza-City, weißsofort, dass er Mahmoud in Gaza nicht richtig behandeln kann. Die regelmäßigeVersorgung mit Medikamenten ist zu unsicher. Dabei steht Mahmouds Schicksalexemplarisch für das tausender schwerkranker Menschen dort, seit in Gaza dieislamische Hamas herrscht, und Israel und Ägypten den Küstenstreifen von derAußenwelt abgeriegelt haben. Seine einzige Chance: Eine Ausreisegenehmigung zurBehandlung außerhalb von Gaza.Susanne Glass und ihr Team haben Mahmoud, seine Familie und seinen Arzt überMonate hinweg begleitet. In Zeiten großer Verzweiflung, genauso wie berechtigterHoffnung. Es wird eine schier unmenschliche Odyssee, weil im Gaza-Streifenselbst das Schicksal krebskranker Kinder zum Politikum wird.http://ots.de/5LH80yPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell