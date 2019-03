mein ausland Erstausstrahlung: Marathon hinter Mauern - Der Gefängnislauf von San Quentin, Freitag, 15. März 2019, 17:15 Uhr

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Das Gefängnis San Quentin in Kalifornien ist einMythos. Der Country-Sänger Johnny Cash machte es mit einem Konzertfür die Gefangenen vor 50 Jahren weltbekannt. Lange galt San Quentinals brutalstes Gefängnis Amerikas. Immer wieder kam es hier wegenÜberfüllung zu tödlichen Zwischenfällen. Ausgerechnet dieserberühmt-berüchtigte Knast übernimmt nun eine Vorreiterrolle für dieUS-Gefängnisreform, auf die sich Republikaner und Demokraten in einemseltenen Akt von Sachpolitik geeinigt haben. Die HaftbedingungenGefangener, die sich in Gewahrsam der US-Bundesregierung befinden,sollen verbessert werden.Die Zahl der Häftlinge soll reduziert werden. In San Quentin istgenau dies schon geschehen. Die Zahl der Häftlinge wurde von 5500 aufrund 4000 verringert. Außerdem bereiten zahlreicheResozialisierungsprogramme die Gefangenen auf ein Leben nach demGefängnis vor. So gibt es einen Moment im Jahr, der sich beinahe wieFreiheit anfühlt - der Tag des "Marathon von San Quentin". 105 Rundenrennen die Gefangenen im Gefängnishof, um die Marathon-Distanz zuabsolvieren. USA-Korrespondent Jan Philipp Burgard berichtet übereinen einzigartigen Lauf - in einem einzigartigen Knast.