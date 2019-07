mein ausland: Blei im Blut - Sonntag, 28. Juli 2019, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Wir benutzen täglich Dinge, die woanders produziertwurden. Wir telefonieren mit dem Handy, trinken Wasser ausKupferrohr-Leitungen oder nutzen Windenergie von Windrädern. DieProduktion all dieser Produkte werden riesige Mengen an Rohstoffenbenötigt, die in großem Ausmaß in Südamerika gefördert werden. Dinge,die wir selbstverständlich nutzen, werden unter Bedingungenproduziert, die für Europäer unvorstellbar sind.Lateinamerikas Politiker setzen noch immer auf ungebremstesWachstum durch Rohstoffexporte. Eine Politik, die mehr als 400 Jahrein die Kolonialzeit zurückreicht. Die Kosten zahlen die Menschen, dievon den Folgen betroffen sind. Eine Mitschuld tragen auch wirEuropäer, die von den Rohstoffen aus Südamerika profitieren.Etwa in Cerro de Pasco in Peru, wo die fatalen Folgen dieserRohstoffgier sichtbar werden. Cerro de Pasco gilt als eine derdreckigsten Städte der Welt, weil es nah an einem gigantischenTagebau liegt - betrieben von dem Schweizer Unternehmen Glencore.Hier wird Zink, Silber und Blei für den Weltmarkt gefördert. Wer inCerro de Pasco lebt, nimmt über das Leitungswasser Schwermetalle auf."Bei Blei, Kadmium, Kalium und Quecksilber messen wir erhöhte Werte.Alle Einwohner liegen deutlich über den Grenzwerten derWeltgesundheitsorganisation", sagt Dr. Lanina vom GesundheitszentrumCerro de Pasco. Auch bei den Kindern, wie der Grundschulleiter WalterTitoal Toribio erzählt: "Wenn sie niesen, kommt häufig Blut aus derNase. Sie schaffen es nicht, über längere Zeit aufzupassen."Ähnlich schlimm sieht es in La Rinconada aus - einemGoldschürfer-Nest auf gut 5.000 Meter Höhe. Hier suchen Menschensogar in einem Rinnsal aus Gletscherwasser und Urin nach demEdelmetall. La Rinconada hat vor mehr als zehn Jahren das Goldfiebergepackt. Es ist wohl der einzige Grund dafür, warum dieBevölkerungszahl des einstigen Anden-Dörfchens auf mehr als 50.000explodiert ist. Das Gold wird per Kurier meist in die Schweizexportiert. Gleichzeitig ist La Rinconada selbst zu einer Müllkippeverkommen. Müll und Dreck stapeln sich kilometerlang vor den Torendes Städtchens.In Brasilien hat die Gier nach Rohstoffen unlängst eineKatastrophe ausgelöst. Das Land ist einer der wichtigsten Exporteurevon Eisenerz. In der Mine von Brumadinho brach im Januar 2019 einRückhaltebecken mit giftigem Abräumschlamm und begrub mehr als 250Menschen unter sich. Zuvor hatte der TÜV Süd das Staubecken alssicher eingestuft. Dokumente belegen, dass der deutsche Zertifiziererwohl auf Druck des Minenbetreibers Vale so handelte, damit der beihohen Eisenerz-Preisen in möglichst kurzer Zeit möglichst vielfördern konnte.Dass sich etwas an diesen Praktiken ändert, ist nicht zu erwarten.Schon 2015 hatte es ein ähnliches Unglück gegeben, härtere Gesetzehatte das nicht zur Folge. Damals zahlten die Minenbetreiber nochnicht mal die Strafen, die per Gericht gegen sie verhängt wurden. Undauch der neue Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, setzt weiter aufDeregulierung. Vor der Katastrophe wollte er dieSicherheitskontrollen sogar den Minenbetreibern selbst überlassen.In ganz Südamerika stehen die Zeichen auf einen ungebremstenRohstoffabbau - auch aus Gebieten, die bislang als weitgehendunerschlossen galten. In Brasilien wird etwa für den Anbau von Sojader Regenwald abgeholzt. Im peruanischen Amazonasgebiet will dieRegierung Perus ein bis dato unzugängliches Gebiet wirtschaftlichstärker erschließen. Eine chinesische Firma soll Amazonas-Zuflüsse sotief ausbaggern, dass große Container-Schiffe ganzjährig fahrenkönnen. Die Vertiefung ist hochumstritten - vor allem indigeneGruppen wehren sich.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell