mein ausland: Alte Fesseln, neue Träume - Sonntag, 23. September 2018, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Weit zurück und ganz weit vorn - auf unserer Reisedurch Asien treffen wir auf beide Phänomene. Manchmal scheint es eineZeitreise Richtung Mittelalter, wenn in Pakistan in Namen derFamilienehre getötet wird, weil die tiefverwurzeltengesellschaftlichen Regeln das so fordern. Manchmal ist alles waszählt, die Zukunft, die Moderne: für viele junge Frauen in Myanmarzum Beispiel, die mit Regeln brechen und ihren eigenen,erfolgreichen, selbstbestimmten Weg suchen. In Asien geht alles, eslädt zum Staunen ein. Wir lernen Herrn Chen aus Singapur kennen, dererste Garküchenbesitzer, der es geschafft hat, sich einen veritablenMichelin-Stern zu erkochen. Mit "Chicken and Rice" für umgerechnet 1Euro 30, gebrutzelt an seinem kleinen Imbissstand, auf sechsQuadratmetern, mitten in Chinatown. Und nun? Woran denkt Herr Chenjetzt, da er doch geschafft hat, wovon Küchenchefs undRestaurantbesitzer in aller Welt träumen? An morgen früh, dietägliche Arbeit, weiter, immer weiter. Ausruhen gilt nicht.Das tägliche Geschäft mit der schnellen Küche beschäftigt auch dieMenschen in Bangkok. Ein Leben ohne Streetfood - unvorstellbar - fürEinheimische und Touristen. Aber wie lange wird Thailands Hauptstadtnoch sein, was sie immer war: ein kulinarischer Dschungel? DieStadtverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, Ordnung zu schaffen imGewirr der Essenstände, die das liebenswert-chaotische Stadtbild seitjeher prägen. Händler bangen jetzt um ihre Existenz, fragen sich wiees weitergeht.Auch in Indien machen wir halt - ein Land, in dem sich AsiensWidersprüche noch einmal ganz deutlich zeigen. Reich und arm, modernund veraltet, fortschrittlich und abgehängt. In diesem Land derAtomreaktoren, des High-Tech, des imposanten Wirtschaftswachstumsfehlt es an Toiletten. Die Regierung hat nun ein großes Programmaufgesetzt, Millionen für den Toilettenbau. Lehrer Om ist in seinemDorf zum Toilettenbeauftragten ernannt worden, aber er stellt fest:so einfach wird das nichts. Manches Klo wird zwar gebaut, mitZuschüssen vom Staat, aber nie benutzt. Die Leute ziehen es vor, aufsFeld zu gehen. So wie sie es schon immer gemacht haben. Fortschrittist also immer auch eine Frage der Perspektive.
http://ots.de/y5doa4