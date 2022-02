Zu mehr Sichtbarkeit auf Amazon: Amzkey veröffentlicht Spezial Amazon-Report

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Köln (ots) -Die Amzkey Deutschland GmbH aus Köln, eine führende TÜV-zertifizierte Amazon-Agentur und offizieller Amazon-Partner, hat am heute einen exklusiven Spezial Amazon-Report veröffentlicht. Dieser kann kostenlos angefordert werden und verrät fünf Geheimnisse, die Unternehmen zu mehr Sichtbarkeit auf Amazon verhelfen.Geschäftsführer Nils Kröger: "Mithilfe des Reports erhalten Amazon Shops fortgeschrittene Tipps rund um den Verkauf auf dem Marktplatz und einen guten Überblick über den Markt im Jahr 2022. Die fünf enthaltenen Strategien wurden aus der Arbeit mit unseren hunderten Kunden herausgearbeitet und gehören zu den meistgestellten Fragen, die wir in unserer alltäglichen Arbeit erhalten. Somit geben wir einen Teil unseres Wissens an Interessierte weiter und helfen den Verkäufern zu einer höheren Sichtbarkeit und im Zuge dessen auch zu mehr Gewinn."Der Report trägt den Titel: Fünf Geheimnisse für mehr Sichtbarkeit auf Amazon. Darin enthalten sind Informationen zum Algorithmus von Amazon und wie man ihn richtig nutzt, die kommenden Veränderungen im Jahr 2022 und die größten Fehler, die Amazon-Verkäufer davon abhalten, mehr Umsatz und Sichtbarkeit zu erreichen. Außerdem wird über die fünf Erfolgsprinzipien von Amazon gesprochen, ohne die sechs- bis siebenstellige Monatsumsätze nicht möglich sind und 3 Fallstudien von Kunden von Amzkey."Der Spezial Amazon Report wurde so konzipiert, dass der Leser, unabhängig seiner Erfahrung und seines Wissensstandes, etwas lernen kann - ein Mehrwert ist also in jedem Fall gegeben", sagt Nils Kröger.Der Spezial Amazon Report kann über folgenden Link angefordert werden: https://www.amzkey.com/reportÜber Amzkey:Die TÜV-zertifizierte Amzkey Deutschland GmbH ist offizieller Amazon Partner und unterstützt sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz. Nils Kröger gründete das Unternehmen im Jahr 2014, nachdem er schon länger erfolgreich online Produkte verkauft hatte und von verschiedenen Firmen als Berater und Vertriebler engagiert wurde. Mittlerweile konnte die Agentur für über 500 Unternehmen den ganzheitlichen Amazon Auftritt verkaufspsychologisch optimieren. Dabei erstellt die führende Amazon-Agentur für ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert viele richtlinienkonforme Produktbewertungen.Pressekontakt:Amzkey Deutschland GmbHE-Mail: presse@amzkey.comTelefon: +49 (0) 1520 4907120Web: https://www.amzkey.comPressesprecherRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell