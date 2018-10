mehrWertFürAlle: Mehr Wertschöpfung durch Fairen Handel / Neue faire GEPA-Kaffees - im Ursprungsland geröstet und verpackt / dreimal so viel Geld bleibt vor Ort wie beim kommerziellen Kaffee (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Wuppertal/Frankfurt (ots) -Fair war immer schon "mehr" - die Wertschöpfung im Ursprungslandzu steigern gehört seit der Gründung zu den Zielen der GEPA. Hiersetzt das Fair Handelsunternehmen jetzt mit fairen, komplett imHerkunftsland hergestellten Kaffees neue Akzente: Unter dem Motto#mehrWertFürAlle machen die beiden Bio-Arabica-Röstkaffees ausHonduras (Frauengenossenschaft APROLMA) und aus Guatemala(Genossenschaftsverband FEDECOCAGUA) auf eine gerechtere Verteilungvon Wertschöpfung aufmerksam.Kaffeeproduzentin Dolores Cruz Benitez von APROLMA hat heute aufder Frankfurter Buchmesse einen der neuen fairen im Ursprungslandgerösteten und verpackten GEPA-Kaffees vorgestellt. Der neue"Frauenkaffee" hat große Bedeutung für die Bäuerinnen von APROLMA.Die Produzentinnen liefern nicht mehr nur hochwertigen Rohkaffee wiezuvor, sondern sind auf dem Weg zum gemeinsamen Kleinunternehmen -Kaffeebäuerinnen werden etwa zu Röstmeisterinnen."Dieses Projekt stärkt uns und ermöglicht uns, den gesamtenProzess der Kaffeeröstung im industrialisierten Maßstabkennenzulernen", so Dolores Cruz Benitez als Koordinatorin derRöstprojektgruppe. "Damit bleibt praktisch der komplette Mehrwert,der damit verbunden ist, hier in unserer Organisation. Jetzt sind wirsehr stolz, die ersten Kaffeebäuerinnen in Honduras zu sein, diediesen Kaffee nach Europa exportieren."Die Frauengenossenschaft hatte sich vor fünf Jahren gegründet, umhochwertigen Bio-Kaffee zu vermarkten und die Rechte von Fraueneinzufordern."Mehr Wertschöpfung heißt auch mehr Wirkung", so PeterSchaumberger, GEPA-Geschäftsführer für Marke und Vertrieb. "Mitunseren neuen bio und fairen Röstkaffees bleibt fast dreimal so vielGeld vor Ort wie bei kommerziellem Kaffee."1,87 Euro pro 250-Gramm-Päckchen erhält APROLMA für den inHonduras gerösteten und verpackten Kaffee von der GEPA - imherkömmlichen Kaffeehandel wären es nur 68 Cent für konventionellenRohkaffee. Am Weltmarkt wird 95 Prozent des Kaffees nur als Rohwareeingekauft. Fertig gerösteter und verpackter Kaffee aus demHerkunftsland ist daher immer noch eine Ausnahme."Angesichts niedriger Weltmarktpreise und Auswirkungen vonKlimawandel können die Röstkaffees als Endprodukt wegweisend fürviele Kaffeegenossenschaften sein, hier neue Perspektiven undEinkommensmöglichkeiten zu finden", so der GEPA-Geschäftsführer."Daher freuen wir uns, dass sich auch bei uns immer mehrVerbraucherinnen und Verbraucher genauso wie Weltläden dafüreinsetzen, zu mehr Wertschätzung und Wertschöpfung für Produkt undProduzent beizutragen - sowohl global als auch lokal und regional."Nicole Klaski hat vor anderthalb Jahren mit dem Start-up The GoodFood in Köln Deutschlands ersten Reste-Supermarkt eröffnet und rettetzusammen mit vielen Engagierten etwa Gemüse vor der Tonne. "Überunser Konzept machen wir die Wertigkeit von Lebensmitteln sichtbarund weisen auf das Problem der Lebensmittelverschwendung hin. Wirverkaufen in unserem Laden zum Beispiel die Nachernte, die auf denFeldern ansonsten liegen bleibt zum 'Zahl was es Dir wert ist-Preis'.So entsteht auch wieder Wertschöpfung. Bei vielen Menschen ist dasWissen darüber verloren gegangen, wie viel Arbeit zum Beispiel hinterlandwirtschaftlichen Produkten steckt."50 faire Lebensmittel komplett aus dem UrsprungDie neuen Röstkaffees sind zwei von rund 50 Lebensmitteln derGEPA, die teils schon seit Jahrzehnten komplett im Herkunftslandproduziert werden. Im Frühjahr 2019 ergänzt ein weiterer Röstkaffee,geröstet und verpackt in Ruanda, das Sortiment. AuchHandwerksprodukte wie etwa Körbe oder Schals werden immer schonvollständig in den Produzentenländern gefertigt.Social-Media-Aktion: #mehrWertFürAlleAb dem 12.10.2018 können Interessierte an einerSocial-Media-Aktion teilnehmen und per Botschaft oder Foto posten,welchen "Wert" Fairer Handel oder Lebensmittel generell für siehaben. Infos: www.gepa.de/mehr-WertschöpfungOnlinespecialUnter www.gepa.de/mehr-Wertschöpfung gibt es darüber hinausGeschichten der Kaffeeproduzentinnen und -produzenten von APROLMA undFEDECOCAGUA, Videos zum Rösten und Verpacken vor Ort sowie eineMusterkalkulation zum Röstkaffee von APROLMA zum Herunterladen.BezugsquellenDie Kaffees von APROLMA und FEDECOCAGUA sind im Laufe des Oktoberfür je 5,99 Euro à 250-Gramm-Päckchen in Weltläden, im Lebensmittel-,Bio- und Naturkosthandel sowie über den GEPA- Onlineshop fürEndkunden unter www.gepa-shop.de erhältlich.Als Fair Trade-Pionier steht die GEPA seit über 40 Jahren fürTransparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größteeuropäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozialengagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien undEuropa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen habendie Partner mehr Planungssicherheit. 