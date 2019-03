medizini-Wissensposter: Faszination Zugvögel / Im März kooperiert medizini mit dem Naturschutzbund Deutschland (FOTO)

Finanztrends Video zu



Baierbrunn (ots) -Sie leben nicht immer im selben Gebiet, sondern fliegen zwischenSommer- und Winterrevier hin und her - die Zugvögel. Jetzt zuFrühjahrsbeginn kommen sie wieder in Schwärmen nach Mitteleuropa, umhier zu brüten. Ein alljährlich sich wiederholendes Naturschauspiel,das Groß und Klein fasziniert. Passend dazu kooperiert dasKinderpostermagazin medizini in seiner März-Ausgabe mit demNaturschutzbund Deutschland (Nabu) und präsentiert ein großesWissensposter zum Thema Zugvögel.Gemeinsam zeigen sie damit den vielen medizini-Leserinnen und-Lesern, wie verschieden und vielfältig unsere Zugvögel sind undwelche erstaunlichen Leistungen diese kleinen Tiere vollbringen: ImExtremfall fliegen sie einmal um den halben Globus. Das faszinierendeWissensposter beschreibt nicht nur die verschiedenen Zugvögel,sondern stellt auch die vier wichtigsten Flug-Routen zwischen Europaund Afrika dar. Und das Ganze ist wie immer äußerst detailreich undliebevoll gezeichnet. "Nur was man kennt, kann man auch wertschätzen.Nur was man wertschätzt, will man auch schütze", sagtmedizini-Chefredakteur Harald Lorenz. "Das Wissen über die Tiere istdeshalb einer der wichtigsten Schritte beim Naturschutz."Über medizini:Im Laufe von über vier Jahrzehnten hat medizini Kultstatuserreicht, ziert die Kinder- und Klassenzimmer von Generationen. Esklärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische,altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf.Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und dievielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin bestehtaus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen dieschönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessanteSachthemen mit kurzen Texten und aufwendigen Illustrationenpräsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi& Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufteAuflage bei 1.395.550 Exemplaren (IVW IV/2018). medizini erscheint imWort & Bild Verlag.Pressekontakt:Gudrun KreutnerLeitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - medizini, übermittelt durch news aktuell