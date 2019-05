medizini-Wissensposter: Entdecke die Welt der Insekten / Im Mai kooperiert medizini mit dem Naturschutzbund Deutschland (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Was wäre ein Sommer ohne summende Bienen, wuselnde Käfer undfarbenprächtige Schmetterlinge? Und was täten wir ohne die fleißigenTierchen, die Pflanzen bestäuben und anderen Tieren als Nahrungdienen? Leider gibt es immer weniger Insekten hierzulande, ihreLebensräume schrumpfen, Umweltgifte machen ihnen zu schaffen. Im Mainimmt sich medizini in Kooperation mit dem NaturschutzbundDeutschland (NABU) dieses wichtigen Themas an und präsentiert dasfaszinierend detailreiche und liebevoll gezeichnete Wissensposter"Entdecke die Welt der Insekten".Es ist Zeit, dass wir etwas für die Insekten tun - mach mit!Die kleinen medizini-Leserinnen und -Leser erfahren darin, wievielfältig und abwechslungsreich die Welt der Insekten ist: Es zeigtvom Schwalbenschwanz-Schmetterling über den Bombardierkäfer bis hinzu Erdhummel, Feuerwanze und Königslibelle die Tierchen in ihremnatürlichen Lebensraum. Es vermittelt dabei interessante, spannendesowie kuriose Informationen über ihr Leben. Auf der Rückseiteerfahren die Kinder darüber hinaus, wie man mit einfachen Tricks dieArtenvielfalt im eigenen Garten unterstützen kann."Es ist höchste Zeit, dass wir etwas für die Insekten tun", sagtChefredakteur Harald Lorenz. "Unser Poster will den jungen Leserinnenund Lesern zeigen, wie schön diese Tiere sind und welche wichtigeRolle sie für Natur und Mensch spielen. Wir fordern auf zum Mitmachenbeim aktiven Insektenschutz - zum Beispiel mit dem Bau von Nist- undUnterschlupfmöglichkeiten oder bei der NABU-Mitmachaktion'Insektensommer'."Über medizini:Im Laufe von über vier Jahrzehnten hat medizini Kultstatuserreicht, ziert die Kinder- und Klassenzimmer von Generationen. Esklärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische,altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf.Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und dievielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin bestehtaus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen dieschönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessanteSachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationenpräsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi& Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufteAuflage bei 1.358.092 Exemplaren (IVW I/2019). medizini erscheint imWort & Bild Verlag.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - medizini, übermittelt durch news aktuell