Baierbrunn (ots) -Auf den Straßen wimmelt es zu Schuljahresanfang wieder von kleinenAbc-Schützen. Ganz wichtig dabei: Kennen sie die wichtigstenVerkehrsregeln? Und wissen sie, in welchen Situationen sie besondersauf sich aufpassen müssen? Mit Unterstützung der DeutschenVerkehrswacht bringt das Kinderpostermagazin medizini deshalb am 1.September ein lustiges Verkehrswimmelbild im Poster-Format, mit demes richtig Spaß macht, Straßenverkehrsregeln zu entdecken: Kinderkönnen sich alleine oder zusammen mit ihren Eltern und Großeltern aufdie Suche nach den 30 versteckten Fehlern machen, die mit viel Humordas Verhalten von Groß und Klein auf unseren Straßen, Gehwegen,Zebrastreifen und an Haltestellen aufs Korn nehmen.Humorvolles Verkehrswimmelbild als Poster"Dabei gibt es keinen erhobenen Zeigefinger, denn jeder gefundeneFehler ist ein Erfolg für die Kinder", erläutert Chefredakteur HaraldLorenz. Kurze und einleuchtende Erklärungen, was da genaufalschgelaufen ist und wie es richtig geht, können sich auch jüngereKinder schon gut merken. Und was freut die Macher besonders? HaraldLorenz: "Dass die Deutsche Verkehrswacht unser Poster eingehendgeprüft und für so gut befunden hat, dass sie seinen Erfolg mit ihremLogo unterstützen wird."Hintergrund zum medizini-Magazin:medizini ist das monatliche Postermagazin aus der Apotheke fürKinder zwischen fünf und zwölf Jahren (Auflage 1.395.642 Exemplare,IVW 2/2018). Es klärt Kinder auf spielerische, altersgerechte Artüber ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Das Magazin besteht auszwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern: Auf derVorderseite des "Super-Posters" werden die schönsten Tiereabgebildet, ein zweites Poster präsentiert für Kinder besondersinteressante Sachthemen mit kurzen Texten und aufwendigenIllustrationen.