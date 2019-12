Baierbrunn (ots) - Wie faszinierend die Hochsee mit ihrer vielfältigen Tierweltist, zeigt das Kinder-Postermagazin medizini jetzt in seiner aktuellenDezember-Ausgabe: Tummeln sich an der blauen Wasseroberfläche Delfine, FliegendeFische und Albatrosse, findet man in größerer Tiefe Buckelwale, Fuchshaie,Stechrochen oder Thunfische. Dazu gesellen sich Sardinenschwärme, Seepocken undKalmare. Ein wunderschönes Gewimmel im tiefblauen Ozean!Faszinierende UnterwasserweltDiesen Einblick in die faszinierende Unterwasserwelt - liebevoll gezeichnet undvoller Details - setzt medizini dann in seiner Januar-Ausgabe fort mit einemWissensposter zur Tiefsee. Aneinandergehängt bildet das Doppel-Poster danntatsächlich das ganze Leben im Ozean ab. Harald Lorenz, Chefredakteur: "Das Meerfasziniert uns alle! Und weil es kaum einem von uns je vergönnt ist, in dieseTiefen vorzudringen, möchten wir den Kindern einen detaillierten Blick unter dieWasseroberfläche bieten. So stillen wir ihren Wissenshunger und wecken dasInteresse für dieses wunderbare und unbedingt erhaltenswerte Ökosystem."Mit extragroßem Kalenderposter 2020So kurz vor Weihnachten wimmelt medizini außerdem von weihnachtlichen Comics,Witzen sowie Rätseln und gibt Tipps, wie man sich im Winter warm anzieht oderGeschenkpapier selber bastelt. Und natürlich darf das überaus beliebteextragroße Kalenderposter 2020 mit den vielen süßen Tieren als Super-Posternicht fehlen. So begeistert medizini jeden Monat über 1,3 Millionen Kinder, esweckt ihre Neugierde, vermittelt viel Wissen, fördert ihre Vorstellungskraft -und bringt sie zum Lachen.Über medizini:medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechteArt über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannendeEinblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders derTiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefaltetenPostern, auf denen die schönsten Tiere abgebildet sind und auf denen speziellfür Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigenIllustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch"Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufteAuflage bei 1.352.192 Exemplaren (IVW III/2019). medizini erscheint im Wort &Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4456475OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell