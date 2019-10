meditationsforfuture: 7Mind pflanzt mehr als 10.000 Bäume in einem Monat - 500.000 Meditationen für die Klima Challenge

Berlin (ots) - Mit mehr als 500.000 Meditationen endet die KlimaChallenge von 7Mind. Der Marktführer unter den Meditations-Apps inDeutschland hatte für 30 Tage zum Meditieren für mehr Nachhaltigkeitaufgerufen. Jede Meditation entsprach dabei einem Kilogramm CO2, dasin Form von gepflanzten Bäumen kompensiert wurde. So pflanzte 7Mindfür jede 50. Meditation einen neuen Baum. Dazu kooperierte dasStart-up mit Ecosia, der weltweit größten grünen Suchmaschine ausBerlin. Das Ziel, 10.000 Bäume zu pflanzen, übertrafen dieInitiatoren sogar. "Mit unserer Klima Challenge wollten wir dasstarke ökologische Bewusstsein der Klima-Bewegung nutzen, um für mehrNachhaltigkeit durch Achtsamkeit zu werben," erklärt ManuelRonnefeldt, Mitgründer von 7Mind. "Wir sind begeistert von demEngagement unserer Nutzer und freuen uns, dass so viele Menschen fürmehr Nachhaltigkeit meditiert haben".#meditationsforfuture - Partner unterstützen die ChallengeMehr als 30 Unternehmen, unter anderem die GLS Bank, MitVergnügen, FSC und Clever Shuttle, schlossen sich der Aktion an. Auchnach Start der Challenge stießen zahlreiche weitere Partner hinzu,informierten und motivierten Kunden und Mitarbeiter unter dem Hashtag#meditationsforfuture."Globale Verbundenheit" auf Platz zwei der beliebtesten 7MindMeditationenIm Rahmen der Aktion stellten die Macher die kostenlose Meditation"Globale Verbundenheit" zur Verfügung, die das Bewusstsein für deneigenen Konsum steigern soll. Innerhalb weniger Tage war sie aufPlatz zwei der beliebtesten Meditationen bei 7Mind. Darin sieht JonasLeve, Mitgründer von 7Mind, ein klares Signal: "Wir stellen ganz klareinen Zusammenhang zwischen Achtsamkeitstrainings und einemgesteigerten Verantwortungsbewusstsein für das Klima fest. DiesenTrend wollen wir stärken. Deswegen können unsere User die Meditation"Globale Verbundenheit" auch noch über die Challenge hinaus kostenlosnutzen und wir kompensieren für diese Meditation auch nach Ende der7Mind Klima Challenge jeweils ein Kilogramm CO2."Ein achtsamer und nachhaltiger Umgang mit der UmweltWissenschaftlichen Rückenwind erhält die Aktion durch dasBiNKA-Projekt der TU Berlin und der Leuphana Universität Lüneburg,das auf die Untersuchung von nachhaltigem Konsum abzielt. Diequalitative Erhebung kommt ebenfalls zu dem Schluss, dassAchtsamkeitstraining einen positiven Einfluss auf das nachhaltigeKonsumverhalten hat. Landingpage zur 7Mind Klima Challenge:https://www.7mind.de/klimaBildmaterial 7Mind Klima Challenge:http://bit.ly/Visual-Phone-7MindLogo 7Mind: http://bit.ly/2ku78coÜber 7Mind7Mind wurde 2014 von dem PR-Unternehmer Paul Kohtes gemeinsam mitden Studenten Jonas Leve und Manuel Ronnefeldt gegründet, umMeditation und Achtsamkeit alltagstauglich zu machen. Inzwischen ist7Mind mit über 1,5 Millionen Downloads Deutschlands beliebtesteMeditations-App.7Mind legt Wert auf wissenschaftliche Fundiertheit: AlleMeditationen werden von erfahrenen Lehrern konzipiert, allen voranPaul Kohtes. Zusätzlich arbeitet 7Mind eng mit Wissenschaftlern wiedem Mind-Body-Mediziner Prof. Dr. med. Tobias Esch zusammen. MehrInformationen unter www.7mind.deÜber EcosiaMit Sitz in Berlin ist Ecosia die weltweit größte grüneSuchmaschine. Wie jede andere Suchmaschine generiert Ecosia ihreEinnahmen über Werbeanzeigen. Die Gewinne sind dem Gemeinwohlverpflichtet und werden genutzt, um neue Bäume zu finanzieren. Sowurden durch Ecosia bereits über 60 Millionen neue Bäume gepflanzt.Ecosia wurde 2009 von Christian Kroll gegründet, der im Herbst 2018Anteile an die Purpose Stiftung abgab, um rechtlich bindend undunwiderruflich für alle Zeit die gemeinwohlorientierte Verwendung vonEcosias Gewinnen abzusichern und vor einem Verkauf zu schützen. MehrInformationen unter www.ecosia.orgPressekontakt:Christiane HardersThe Medical Network7mind@themedicalnetwork.deTel.: 040 32904738 97Original-Content von: 7Mind GmbH, übermittelt durch news aktuell