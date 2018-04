medico fordert humanitäre Hilfe für Afrin-Flüchtlinge in Nordsyrien / Zurückgekehrte Mitarbeiterin steht für Interviews zur Verfügung

Frankfurt/Main (ots) - Die Frankfurter Hilfs- undMenschenrechtsorganisation medico international fordert von derBundesregierung die Bereitstellung von Mitteln für humanitäreNothilfe in Nordsyrien.Außerdem müsse die Bundesregierung Druck auf die Türkei ausüben,damit sich diese baldmöglichst aus Afrin zurückziehe und die Menschenwieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen können. Dievölkerrechtswidrige Besatzung dürfe nicht noch mit Waffenlieferungenunterstützt werden."Mit der Besetzung Afrins und der Vertreibung der überwiegendkurdischen Einwohner durch türkische Truppen und islamistischeMilizen erreicht das Elend in Syrien einen neuen, traurigenHöhepunkt. Zehntausende Flüchtlinge campieren noch immer unter freiemHimmel. Es fehlt an allem", berichtet Anita Starosta von medicointernational, die gerade von einer Reise aus Nordsyrienzurückgekehrt ist.Die Hilfsbereitschaft der örtlichen Bevölkerung sei sehr hoch unddie lokalen Hilfsorganisationen konnten bereits mit mehrerenHilfskonvois die Geflüchteten aus Afrin erreichen. Die lokalenmedico-Partner haben ein erstes Flüchtlingscamp für etwa 20.000Menschen, Gesundheitsstationen zur Erstversorgung sowie eine mobileMutter-Kind Klinik eingerichtet. medico international unterstütztzwei mobilen Kliniken, die zur Versorgung der Flüchtlinge eingesetztwerden sollen, sowie die Medikamentenbeschaffung für die Flüchtlingeaus Afrin."Durch die Lieferung von deutschen Panzern, mit denen dieBevölkerung von Afrin vertrieben wurde, trägt die Bundesregierungeine Mitverantwortung für die Situation der Flüchtlinge", sagt AnitaStarosta.Für Nachfragen und Interviewwünsche:- Anita Starosta, medico international: Tel. 069 944 38- 44 oderstarosta@medico.deOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell