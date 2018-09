mediaV-Award - Der neue Medienpreis für die Verbandskommunikation

Bonn (ots) - Der neue Medienwettbewerb mediaV-Award sucht undprämiert herausragende Medienprojekte ausschließlich aus Verbändenund vergleichbaren Organisationen in Deutschland, Österreich und derSchweiz. 2019 sind Einreichungen in diesen Kategorien möglich:Printkommunikation (Zeitschrift/Magazin, Cover, Storytelling),Online-Kommunikation (Magazin, Newsletter, App, Website, SocialMedia), Sonderpublikationen Print/Digital (Geschäftsberichte,Jahrbücher und Jubiläumsschriften).Initiator des mediaV-Award ist der "Verbändereport", das führendeFachmagazin für die Verbandswelt im deutschsprachigen Raum. "Mitdiesem Wettbewerb wollen wir zeigen, wie intelligent, inspiriert undinnovativ Verbände die interne und externe Kommunikation in allenPräsentationsformen - ob Print oder Digital - heute gestalten." soWolfgang Lietzau, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft fürVerbandsmanagement e.V. (DGVM) und Herausgeber des Verbändereport.Teilnahmeberechtigt sind neben Verbänden und vergleichbarenOrganisationen (wie Stiftungen, Kammern, Gewerkschaften etc.) auchCorporate Publishing-Verlage/-Redaktionen, Werbe- und PR-Agenturensowie weitere Gestalter.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.media-v-award.de.Einreichungen sind bis zum 26. November 2018 möglich.Verbandskommunikator/in des JahresIm Rahmen des mediaV-Award wird zudem der Sonderpreis"Verbandskommunikator/in des Jahres" ausgelobt. Diese Auszeichnungwürdigt eine Persönlichkeit, die eine herausragendeKommunikationsleistung für Verbände erbracht hat. Vorschläge könnenper Mail an info@media-v-award.de gesendet werden.Kompetente JuryÜber die Preisträger entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury.Ihr gehören u. a. Experten aus Journalismus, Verlagen, CorporatePublishing sowie Verbands- und Unternehmenskommunikation an:- Peter Klotzki, Geschäftsführer Kommunikation, Verband DeutscherZeitschriftenverleger e.V. (VDZ)- Kerstin Wünsch, Journalistin, Chefredakteurin "twtagungswirtschaft" (dfv Mediengruppe)- Vivian Pein, Vorstandsmitglied des Bundesverbands CommunityManagement e. V. (BVCM), Senior Partnerin Digitalagentur Gutsand Glory- Daniel Günther, Journalist, Blattmacher, Verleger, Dozent, Chefder Agentur Dialog PR in Bremen- Ralf-Thomas Hillebrand, Experte für Verbände-Webseiten,Strategieberater, Coach und Projektmanager in der politischenOnline-Kommunikation- Prof. Eberhard Wolf, Artdirektor, Designer, Dozent undFachbuchautorDie vollständige Jury finden Sie hier:https://www.media-v-award.de/unsere-juryPressekontakt:Karen Scarbatta, M.A.Bereichsleiterin/Projektleiterin VerbändereportTelefon: 0228 935493-54E-Mail: scarbatta@verbaende.comOriginal-Content von: Verbändereport-Fachinformationen für die Führungskräfte der Verbände, übermittelt durch news aktuell