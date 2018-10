medi startet Gesundheits-App für Lip- und Lymphödem-Patienten (FOTO)

Bayreuth (ots) -Mit dem medi companion präsentiert der Hilfsmittelhersteller medieine neue Gesundheits-App für Lip- und Lymphödem-Patienten. Diesekönnen nach dem Motto "Immer dabei ... immer bei dir!" Wissen undverschiedene Services therapiebegleitend zusammenzustellen - je nachIndikation und Interessensgebiet. Der Vorteil für den Patienten: DieInformationen - vor allem Gesundheitswissen und Details zurAufklärung - sind auf ihn zugeschnitten.In der App medi companion finden Lip- und Lymphödem-PatientenInformationen und therapiebegleitende Übungen - einfach auf demSmartphone. Sie bündelt alle Informationen rund um den Alltag mitLip- oder Lymphödem: von Ernährungs- und Bewegungstipps über dieHilfe zur Anwendung der Produkte bis zu modischen Inspirationen.Spielerische Elemente in der App motivieren die Patienten bei ihrerTherapie: Dadurch entwickeln sie leichter Routinen und meistern denAlltag. Die Inhalte sind jederzeit und überall abrufbar. Das Ergebnissind informierte und therapietreue Patienten.Bei Herausforderungen mit dem Kompressionsstrumpf gibt die AppAnwendern wertvolle Tipps und leistet schnelle Hilfe. So beantwortetder smarte Assistent beispielsweise Fragen wie: Was kann ich tun,wenn das Haftband rutscht? Oder wie bleibt meine Haut geschmeidig?Vier Rubriken unterstützen im AlltagDie neue App ist für Patienten der ideale Begleiter im Alltag. Sieunterstützt in vier Rubriken:1. Der Patient und seine Kompression: Hier liefert die App Antwortenzu Fragen wie: Was erleichtert das Anziehen derKompressionsversorgung? Oder: Welches Zubehör gibt es?2. Community: Die App stellt Outfit-Ideen und Styles mit Kompressionfür verschiedene Anlässe vor und inspiriert so den Patienten. Passtdie Kompressionsversorgung modisch zu ihm, wird er sie gerne tragenund seine Therapie konsequent verfolgen.3. Gesundheitswissen: Umfassende Gesundheitsthemen geben Aufschlussüber die verschiedenen Krankheitsbilder und die richtige Ernährungbei Lip- und Lymphödem.4. Bewegung: Video-Anleitungen und Tipps zum Mitmachen regen zutherapiebegleitenden Aktivitäten an, darunter Yoga,Entstauungsgymnastik und Entspannungsmethoden.Informationsmaterial zur App medi companion ist im mediService-Center erhältlich: Telefon 0921 912-750, E-Mailverbraucherservice@medi.de. Die App kann für Apple-Geräte im AppStore und für Android-Geräte im Google Play Store heruntergeladenwerden. Weitere Informationen gibt es online aufwww.medi.biz/medi-companion.medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.600 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de,www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-8737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell