Bayreuth (ots) -Der Hilfsmittelhersteller medi ist Gewinner des "iF DESIGN AWARD2017" in der Kategorie Produkt-Design. Die Kompressionsstrümpfemediven 550 Bein Fashion-Elemente, die Kniebandage Genumedi PSS unddie igli Style Carbon-Einlage erhielten die Auszeichnung. Die Jurorenvergaben das Gütesiegel unter 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern.Medizinische Hilfsmittel - mehr Lebensqualität in ausgezeichnetemDesignSeit 1. Februar gibt es von medi drei Fashion-Elemente für dieFlachstrick-Beinversorgung mediven 550. Die neuen Farben Beere, Braunund Grau können mit den neuen Fashion-Elementen Ornaments, Animal undCrosses kombiniert werden. Die Strümpfe werden gemustert in Rohweißgestrickt. Die unterschiedliche Materialzusammensetzung derStrickfäden bedingt dann das zweifarbige Ergebnis in nur einemFärbevorgang. Dies schont Ressourcen, spart Wasser, Zeit und Energie.Die Anmeldung zum Patent läuft bereits.Für die Therapie des Patellaspitzensyndroms entwickelte medi dieKniebandage Genumedi PSS in einem trendigen Look in derFarbkombination Lime / Azur. Die Funktion der Patellasehnenspangeübernimmt das versetzte Gurtsystem. Mit dem vorderen Gurt(Patella-Strap) reguliert der Patient individuell den Druck auf diePatellasehnenansätze. In Kombination mit der darunterliegendenFriktionspelotte werden die Patellasehne stimuliert und Schmerzengelindert. Die versetzte Anordnung der Gurte verhindert dasEinschneiden im Bereich der Wade.Mit den igli Style Carbon-Einlagen sind Liebhaberinnen eleganter,schlanker Schuhe mit hohen Absätzen auf entspannen Beinen und Füßenunterwegs. Die igli Einlagen geben unterstützende Impulse an dieMuskulatur und entlasten die Füße zielgenau, ohne die natürlicheBeweglichkeit einzuschränken. So ist das Gehen und Stehen auf HighHeels einfach komfortabler.Medizinische Hilfsmittel, wie Kompressionsstrümpfe, Bandagen undSchuheinlagen werden im medizinischen Fachhandel individuellangepasst. Der Arzt kann sie bei Notwendigkeit verordnen. medi bietetVersorgungslösungen in Premium-Qualität und mit höchsten Ansprüchenan Design und Service. www.medi.deInformationen können bei medi angefordert werden (Fachhändler:Telefon 0921 / 912-111, E-Mail auftragsservice@medi.de, Verbraucher:Telefon 0921 / 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de).medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de,www.medi-corporate.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager Unternehmenskommunikation MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-81737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell