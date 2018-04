medi bleibt treu und verlängert Sponsoringvertrag (FOTO)

Bayreuth (ots) -medi und medi bayreuth setzen die "Heldengeschichte" ihrerBasketballer gemeinsam fort: Der Haupt- und Namenssponsor bleibt denÜberfliegern der letzten Saison treu und verlängert sein Engagementbei medi bayreuth für weitere zwei Jahre. Für die perfekteUnterstützung auf und neben dem Spielfeld sorgen weiterhin dieHightech-Produkte von medi und CEP, mit denen die Athletenausgestattet werden."Die Verlängerung des Vertrages um zwei weitere Jahre ist für dieOrganisation medi bayreuth ein eminent wichtiges Signal fürKontinuität und eine konsequente Weiterentwicklung unseresBasketballstandortes. Mit medi in unserem Namen und auf dem Trikothaben wir es geschafft, in der nationalen und internationalenBasketballwelt für Aufsehen zu sorgen und wir werden allesdaransetzen, diese Bayreuther Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben",sagt Philipp Galewski, ehrenamtlicher Geschäftsführer von medibayreuth.Die Leidenschaft für den besonders schnellen, dynamischen Sporteint die Bayreuther Basketballer und medi. Seit dem Einstieg desSponsors beim Verein im Jahr 2013 hat medi viele Herausforderungengemeistert, zum Beispiel zahlreiche Spielerwechsel und -verletzungen.Dennoch schaffte es das Team, sich in den letzten Jahren von denhinteren Plätzen der Tabelle bis zum vierten Platz in der Saison 2016/ 2017 hochzuspielen. Unter dem aktuellen Trainer Raoul Korneravancierte medi bayreuth sogar zu "dem" Überraschungsteam der Liga.Es erreichte 2017 erstmals nach 21 Jahren sensationell wieder diePlayoffs sowie mit der Teilnahme an der Basketball Champions Leagueauch das internationale Geschäft. Darüber hinaus entwickelten Vereinund Sponsor gemeinsam zukunftsfähige Strukturen wie das Konzept"Heroes Of Tomorrow", das zur Identität des Bayreuther Basketballsgeworden ist, um jungen und talentierten Sportlern als Talentschmiedeund Startpunkt ihrer Profikarriere zu dienen.Doch auch für medi lohnt es sich, das Engagement fortzuführen, wiemedi Geschäftsführer Stefan Weihermüller berichtet: "Die Spieler sindideale Botschafter, um unsere Marke zu repräsentieren und bekannterzu machen. Als Profisportler vermitteln sie absolut glaubhaft, wieleistungsfähig unsere Produkte selbst unter extremstenWettkampfbedingungen sind. Und sie begeistern über Bayreuth hinausmit ihrem Einsatz, ihrer Motivation und Leidenschaft für diesenSport. Das kommt selbst bei Bewerbern gut an, die manchmal über medibayreuth auf uns aufmerksam werden." Und Dr. Michael Weihermüller,erster Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, ergänzt: "Mit derVertragsverlängerung bekennen wir uns klar zu diesem Standort und zurRegion. Außerdem ist in den letzten fünf Jahren eine sehr engeVerbundenheit zwischen dem Verein und uns entstanden. Viele unserermedi Mitarbeiter besuchen regelmäßig die Spiele und fiebern mitunserem Team mit."Weitere Informationen zu medi finden Sie aufwww.medi-corporate.com und www.medi.de.medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de,www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-81737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell