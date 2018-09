medi Kampagne mit Barbara Schöneberger ausgezeichnet (FOTO)

Bayreuth (ots) -Die medi Kampagne "Starke Wirkung für starke Frauen" mit BarbaraSchöneberger ist Gewinner eines Health Media Awards 2018. Im KölnerWallraf-Richartz-Museum nahmen Hans Wittmann, Geschäftsleiter Medicalbei medi, und Barbara Schönebergers Managerin Petra Mikloweit denPreis am 14. September entgegen. Barbara Schöneberger ist seitDezember 2017 Markenbotschafterin von medi und ITEM m6, demFashion-Label von medi. In der gemeinsamen Kampagne "Starke Wirkungfür starke Frauen" setzt sich der TV-Star dafür ein, dem ThemaKompression mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu verleihen.medi zählt zu den "Helden der Gesundheitskommunikation": DerBayreuther Hilfsmittelhersteller überzeugte die Grand Jury des HealthMedia Awards mit der aktuellen Kampagne "Starke Wirkung für starkeFrauen" mit Markenbotschafterin Barbara Schöneberger - und zwar sosehr, dass die Entscheider medi einen Sonderpreis in der Kategorie"Schönheit" zusprachen.Die Jury war beeindruckt von dem innovativen Ansatz der Kampagnezum Thema Kompression, die anschaulich zeigt, wie Frauen sich besserfühlen können. Dr. Rainer Weck, Vorstand des Health Media Award e.V., sagte: "Mit der prominenten Besetzung von Barbara Schönebergerals Gesicht der Kampagne ist es medi gelungen, ein Thema vollerVorurteile - ebenso ansprechend wie unterhaltsam - erfolgreich füreine breite Zielgruppe aufzubereiten."Leidenschaftlicher Einsatz für ein unterschätztes ThemaMit der Kampagne "Starke Wirkung für starke Frauen" rücken mediund Barbara Schöneberger das Thema Kompression in ein neues Licht.Sie machen für Frauen erlebbar, wie sie von der positiven Wirkung vonKompression auf den Körper profitieren. "Es geht hier um weit mehrals reine Werbung für Einzelprodukte", so Schöneberger. "DieseKampagne zeigt Frauen neue Wege auf, sich besser und schöner zufühlen und ihren Körper zu lieben." Dass dieser Einsatz nun mit einemPreis gewürdigt wird, freut auch den TV-Star: "Der Award honoriertdas große, leidenschaftliche Engagement für die Aufklärungsarbeit zueinem wichtigen Thema, das noch immer von vielen Menschenunterschätzt wird." Hans Wittmann ergänzt: "Kompression bietetunzählige positive Effekte, sei es bei medizinischen Indikationenoder im Mode- und Sportbereich. Mit einer prominentenMarkenbotschafterin wie Barbara Schöneberger tragen wir dieseBotschaft in die Öffentlichkeit."Der Health Media Award zeichnete in diesem Jahr bereits zumzehnten Mal die innovativsten und erfolgreichsten Projekte derGesundheitskommunikation aus.Weitere Informationen zur Kampagne "Starke Wirkung für starkeFrauen" sind erhältlich unter: www.medi.biz/barbara.medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.600 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de,www.item-m6.com, www.cepsports.comBarbara Schöneberger. Selbstbewusst, intelligent, witzig und dabeiimmer mit einem Augenzwinkern: Barbara Schöneberger ist eine echtePowerfrau. Sie ist eine Entertainerin. Sie moderiert dieNDR-Talkshow, sie ist Namensgeberin und Editor at Large desmonatlichen Frauenmagazins "BARBARA". Authentisch und direkt -deshalb ist Barbara Schöneberger bei ihren Fans so beliebt. Wenn sienicht gerade Galas, Shows oder auch Veranstaltungen moderiert, warsie auch schon mehrfach als Schauspielerin in Filmen undFernsehserien zu sehen. Und dann singt sie auch noch: Ihr neues Album"Eine Frau gibt Auskunft" erschien am 11. Mai. Barbara Schönebergerist verheiratet, zweifache Mutter und bringt gefühlt spielend allesunter einen Hut. Ihr strahlendes Lachen, ihre Präsenz und ihr Humormachen sie einfach unwiderstehlich sympathisch. Surftipp:www.barbara.dePressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-8737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell