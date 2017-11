"mal ehrlich ... wozu brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?" / SWR Bürgertalk am 29. November 2017, 22 Uhr, im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) -Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird lauter undintensiver. ARD und ZDF sehen sich zu Unrecht von Teilen der Politikund der Medienkonkurrenz attackiert. "mal ehrlich ... wozu brauchenwir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?" - diese Frage diskutiertModerator Florian Weber mit seinen Gästen im SWR Bürgertalk "malehrlich ..." am 29. November ab 22 Uhr im SWR Fernsehen.Den Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht es längstnicht mehr nur um die Finanzierung durch den Rundfunkbeitrag -manchen geht es um Schwächung, um Verkleinerung durch Fusionen,einige fordern sogar die Abschaffung des öffentlich-rechtlichenRundfunks. Und dies, obwohl das Bundesverfassungsgericht dessenNotwendigkeit und gesicherte Existenz klar bestätigt hat.Gäste bei Florian Weber"Wir sind für alle da, wir werden von allen finanziert. Ichglaube, es geht nicht nur um die Legitimation, dass wir allenBeitragszahlern etwas schulden, sondern ich glaube, wir tragen auchzum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei, die ansonsten in sehr vieleunterschiedliche Interessengruppen zerfällt." Mit diesen Worten weistPeter Boudgoust, Intendant des Südwestrundfunks, die jüngstenAngriffe auf Finanzierung und Existenzberechtigung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks zurück. Gemeinsam mit SWR-JustiziarHermann Eicher beteiligt er sich an der Debatte in der Sendung "malehrlich ..." am 29. November. Vor allem Bürgerinnen und Bürger,Befürworter wie Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems,sowie die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz Malu Dreyer(SPD) und der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen diskutieren andiesem Abend miteinander.Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, an der Sendungteilzunehmen, wenden sich bitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oderinfo@encanto.tv.Fotos auf ARD-Foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell