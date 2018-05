mal ehrlich ... was bedeutet Integration? / SWR Bürgertalk am 9.5., 22 Uhr, im SWR Fernsehen / Nese Erikli (Grüne), Sebastian Münzenmaier (AfD) u. a. zu Gast (FOTO)

Mainz (ots) -Wie wird man Teil einer Gruppe? Was bedeutet "Integration"?Darüber diskutiert Moderator Florian Weber mit seinen Gästen in derAlten Feuerwache Mannheim am Mittwoch, 9. Mai, ab 22 Uhr beimBürgertalk "mal ehrlich ..." im SWR Fernsehen.Integration - das Wort wird gerne verwendet aber höchstunterschiedlich verstanden. Im wörtlichen Sinne bedeutet es, dassjemand Teil einer Gruppe wird. In Deutschland geht es in derIntegrationsdebatte um die Eingliederung von Menschen, die aus einemanderen Land zu uns kommen. Die aktuelle gesellschaftliche undpolitische Debatte um Integration hat ihren Ursprung im Eintreffender ersten Gastarbeiter aus Südeuropa Ende der 1950er Jahre.Verschärft hat sie sich durch die Flüchtlingswelle 2015.Was aber versteht man unter Integration überhaupt? Was verstehenMigranten darunter? Welche Rolle spielen die Religionen? Diesen undanderen brisanten Fragen zum Thema geht Moderator Florian Weber imSWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." am 9. Mai nach. Seine Gäste sindBürgerinnen und Bürger aus dem SWR Sendegebiet, die alle persönlicheErfahrungen mit dem Thema gemacht haben und ihre Geschichte erzählen.Dabei sind auch Nese Erikli aus Konstanz, Landtagsabgeordnete derGrünen, sowie der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier ausMainz.Fotos auf ARD-Foto.deBürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei der nächstenSendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail anmal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv. Am 23. Mai 2018, ab 22 Uhr,wird über "mal ehrlich ... pflegende Angehörige am Limit?"diskutiert.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell