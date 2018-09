"makro: Die Wohn-Misere": Das 3sat-Wirtschaftsmagazin stellt alternative Wohnkonzepte vor (FOTO)

Mainz (ots) -Freitag, 21. September 2018, 21.00 UhrErstausstrahlungZu wenige Wohnungen, zu hohe Mieten: Das ist in deutschenBallungsgebieten die Situation auf dem Wohnungsmarkt. SelbstBesserverdiener finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro: Die Wohn-Misere" stellt am Freitag,21. September 2018, um 21.00 Uhr alternative Konzepte vor.Wer heute in Berlin auf Wohnungssuche ist, muss für die Miete imSchnitt über 80 Prozent mehr zahlen als noch vor zehn Jahren. Inangesagten Vierteln haben sich die Mieten sogar verdoppelt. Auch inanderen Städten ist die Situation vergleichbar. Um den Notstand aufdem Wohnungsmarkt zu lindern, müssten im öffentlichen Wohnungsbau400.000 Wohnungen pro Jahr geschaffen werden, doch nur 250.000 sinddurchschnittlich in den vergangenen Jahren entstanden. Um Abhilfe zuschaffen, entwickeln Stadtplaner und Architekten alternativeKonzepte. Ein neuer Trend sind "Tiny Houses" - Minihäuser, die sichfast jeder leisten kann.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell