"makro: Wachstumsbranche Tiergesundheit" / 3sat-Wirtschaftsmagazin mit Eva Schmidt (FOTO)

Mainz (ots) -Freitag, 5. April 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungDas MRT für die Katze, die Aufbau-Nahrung für das Pferd, derAntibiotika-Einsatz in der Masttierhaltung: Viele verdienen mit, wennes um das vermeintliche Wohlergehen der Tiere geht. Das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" berichtet am Freitag, 5. April 2019,um 21.00 Uhr über die "Wachstumsbranche Tiergesundheit". Eva Schmidtführt durch die Sendung.Tierbesitzer in Europa und Nordamerika greifen für das Wohl ihrerTiere gerne in die Tasche. Das Geschäft mit der tierischen Gesundheitist lukrativ - das haben auch Pharmaunternehmen entdeckt. "makro"fragt, wie sinnvoll der Einsatz von Hightech-Medizin undTierarzneimitteln ist. Kritiker sehen das Problem vor allem bei denTierärzten: Denn anders als in der Humanmedizin ist die Verschreibungund Abgabe von Medikamenten nicht auf Arzt und Apotheker verteilt.Während Veterinärmediziner mit der Behandlung der Tiere zu wenigverdienen, mache der Verkauf von Arzneimitteln in manchenTierarztpraxen bereits 80 Prozent des Umsatzes aus.